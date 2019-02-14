親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
林書豪專區
棒球
MLB
籃球
HBL
綜合
路跑

康德用意志力治咳嗽？哲學家傳記為何會流行

卡在瑞士回不了家 婦砸12萬元坐頭等艙回台爆哭：我很害怕

運動筆記賽前情報／MIZUNO國際馬拉松 345列車配速計畫賽前情報／MIZUNO國際馬拉松 400列車配速計畫
健行筆記直上1600M！ 志佳陽大山1日單攻挑戰海外健行！去香港「大嶼鳳凰山」看日出
NBA林書豪加盟暴龍首記進球 (2月14日)今日五大好球 (2月13日)

MLB／全英文談心事 達比修認天價合約有壓力

2019-02-14 09:35聯合報 記者陳宛晶╱即時報導

小熊投捕展開春訓首日，日籍投手達比修有就讓全場驚艷，他與媒體進行一段全英文訪談。...
小熊投捕展開春訓首日，日籍投手達比修有就讓全場驚艷，他與媒體進行一段全英文訪談。 路透
分享

小熊投捕展開春訓首日，日籍投手達比修有就讓全場驚艷，他與媒體進行一段全英文訪談，吐露去年因為簽下天價合約而帶來的壓力，總教練麥登（Joe Maddon）欣慰他願意鬆口談「心事」，認為這是跨出很大一步。

達比修去年僅為小熊貢獻1勝3敗、防禦率4.95，隨後因傷提前關機，表現與他甫簽下的6年1.26億美元合約全然不符，當然也招致許多批評聲浪。

達比修今天接受媒體聯訪，全程親自以英文應答，僅少數地方需要與翻譯先行確認，還能用英文開玩笑，讓現場媒體印象深刻；談到去年的低潮，他表示，「我當時沒說，但簽下大合約後，我認為自己應該為小熊做些什麼，應該贏得20勝。」首度談及天價合約為自己帶來的壓力。

他期望今年的自己能有不同，「我想做我自己，給自己少一點的壓力。」他也表示在小熊的第二年，感受很不一樣，「我感覺現在是一家人了。」

麥登也注意到了達比修的改變，「有人願意吐露心事總是令人印象深刻，何況還是他這種層級的選手。」他表示，「這是跨出了前進的一步，我必須為他讚賞，去年我就想更了解他一些，所以其實我還不算完全了解他。」

先發輪值中的老大哥萊斯特（Jon Lester）很期待看到達比修找回自己，「如果他能回到那個我們所知道的達比修，那對我們戰力是很大的提升，希望他所經歷的每件事都能拋諸腦後，只管上場投球。」

小熊萊斯特Joe Maddon
2019金豬年迎好運 秒領你的開工紅包→

相關新聞

馬恰多、哈波找不到新東家窘境 恐再掀霸工危機

2019-02-14 07:00

MLB／延後動刀趕不上開季 大谷堅稱不後悔

2019-02-14 08:53

MLB／馬林魚不排斥假先發 陳偉殷出賽也適用

2019-02-14 08:15

MLB／紅襪隊長扛整季有難度 備案點名林子偉

2019-02-14 08:08

MLB／水手上次晉季後賽 竟是鈴木一朗菜鳥年

2019-02-13 22:05

MLB／球員工會推國聯DH制 田中將大不買單

2019-02-13 16:21

MLB／新教頭上任奧斯穆斯 天使谷底翻身？

2019-02-13 15:03

MLB／馬林魚找波沙達當顧問 再簽假先發羅莫

2019-02-13 08:23

MLB／印地安人投捕開訓 3台將集合等張育成

2019-02-13 08:04

MLB／大谷何時復出？ 天使教頭：5月較合理

2019-02-13 06:30

MLB／為了家庭捨棄終結者 法米利亞回大都會布局

2019-02-12 20:30

MLB／靠賢內助提醒 布里頓揭改名原因

2019-02-12 13:44

MLB／墨瑞棄棒球選美足 運動家不後悔選他

2019-02-12 11:42

MLB／王維中開工 運動家三先發位置還空著

2019-02-12 11:23

MLB／巨人傳以高薪短約搶哈波 NBA勇士教頭幫招募

2019-02-11 12:42

MLB／9台將春訓備戰 王維中先開工

2019-02-11 11:29

MLB／王建民前隊友卡布瑞拉 與海盜簽小聯盟合約

2019-02-11 11:03

MLB／喊聲愛小熊 達比修有想為球隊貢獻

2019-02-11 10:39

MLB／馬林魚下個交易誰？美媒預測陳偉殷入榜

2019-02-11 08:41

天使半吊子陣容欲振乏力 楚奧特轉隊時機已到

2019-02-11 07:00

MLB／道奇認了 季中一名老粉絲被界外球砸死

2019-02-10 15:14

MLB／紐約郵報點名桑契斯 緊咬紅襪最大關鍵

2019-02-10 12:51

MLB／洋基牛棚一樣猛 格林：有4個終結者

2019-02-10 11:45

MLB／再過6天和鈴木一朗練球 菊池雄星超興奮

2019-02-10 11:19

MLB／拒絕假先發 邦賈納揚言走出球場抗議

2019-02-10 11:11

MLB／陳偉殷春訓倒數 馬林魚高層拜託球迷回來

2019-02-10 10:32

MLB／大谷翔平只打DH 大聯盟官網仍推必看

2019-02-10 07:57

MLB／印地安人傳傷情 張育成有望大聯盟

2019-02-09 23:42

MLB／夢幻棒球預測 大谷第120、陳偉殷第482

2019-02-09 11:51

MLB／巨人與哈波會面 波西期待並肩作戰

2019-02-09 11:21

MLB／建仔因跑壘受傷 工會提國聯DH制被打槍

2019-02-09 10:55

MLB／不動游擊林多受傷 官網點名張育成替補

2019-02-09 08:27

MLB／首位黑人總教練 傳奇球星羅賓遜過世

2019-02-08 14:11

伸卡球壓制力不佳 逐漸失去大聯盟舞台

2019-02-01 07:00

漢米爾頓單季70盜？ 專家瘋狂大預測非作夢！

2019-01-31 07:00

史上最強選球眼 馬丁尼茲憑巧打躋身名人堂

2019-01-28 07:00

MLB十大新秀完成準備 2019蓄勢待發

2019-01-25 07:00

再添三振機器歐塔維諾 洋基牛棚可能是史上最強

2019-01-23 07:00

球隊大玩兩手策略 薪資異裂讓年輕球員發大財

2019-01-21 07:00
看更多

熱門文章

NBA／林書豪半場4分2助攻 暴龍小幅落後巫師

2019-02-14 09:44

NBA／浪花兄弟末節發飆 勇士逆轉勝爵士

2019-02-13 15:03

NBA／痛批鵜鶘無心作戰 戴維斯：我們爛透了

2019-02-13 14:00

NBA／林書豪加盟 暴龍隊立馬要徵中文社群小編

2019-02-13 21:08

中職／頂新就是第5隊 吳志揚：大企業不會變卦

2019-02-13 11:55

NBA／願與韋德一笑泯恩仇 諾佬透惺惺相惜之情

2019-02-13 15:46

NBA／詹皇大三元仍輸 老鷹球迷：布萊恩比你好

2019-02-13 12:01

NBA／穿回17號 林書豪最快14日迎暴龍處女秀

2019-02-13 11:32

NBA／不再想復出 熱火昔日巨頭波許宣布退休

2019-02-13 10:23

NBA／明星賽回故鄉 柯瑞包下整區門票

2019-02-13 15:28

NBA／明星周最忙碌球星 諾維茨基只想打三分鐘

2019-02-13 16:18

NBA／湯神太猛！ 湯普森手指脫臼照灌籃

2019-02-13 12:41

NBA／威廉森根本不是人 手指力量竟讓籃球變形

2019-02-13 19:07

HBL／NBA球星挺籃球無疆界 松山馬建豪赴美參與

2019-02-13 13:35

NBA／詹姆斯狂撈27億 富比世：連5年聯盟最賺

2019-02-13 11:29

NBA／海瓦德關鍵三分彈 綠衫軍少厄文仍擒76人

2019-02-13 13:04

NBA／戴維斯荒腔走板 鵜鶘慘敗魔術30分

2019-02-13 13:00

NBA／林書豪轉投暴龍 美作家：球隊與個人雙贏

2019-02-13 21:25

NBA／林書豪加盟暴龍 多倫多華人沸騰

2019-02-14 00:12

馬恰多、哈波找不到新東家窘境 恐再掀霸工危機

2019-02-14 07:00

NBA／范弗利特將缺席5周 暴龍簽豪得付豪華稅

2019-02-14 08:07

NBA／艾德里奇包辦最後7分 馬刺險勝灰熊止4連敗

2019-02-13 14:22

中職／林益全身價未談定 1月先領最高薪80萬

2019-02-13 18:14

路跑／金門馬本周登場 高顏值配速員將是大亮點

2019-02-13 18:06

火箭補強未竟全功 交易不夠還要靠買斷市場

2019-02-14 07:00

12強／分組出爐 我與日、委、波同組較勁

2019-02-14 07:07

MLB／新教頭上任奧斯穆斯 天使谷底翻身？

2019-02-13 15:03

中職／新竹球場人氣不差 有本錢成為龍隊主場

2019-02-13 19:36

日職／松坂難再寫傳奇 新人氣怪物根尾昂接棒

2019-02-14 07:00

MLB／球員工會推國聯DH制 田中將大不買單

2019-02-13 16:21

NBA／宣布將加盟拓荒者 康特：盼助隊奪冠

2019-02-14 08:29

NBA／湯普森帶傷逆轉爵士 柯爾讚賞拚戰精神

2019-02-14 00:11

MLB／紅襪隊長扛整季有難度 備案點名林子偉

2019-02-14 08:08

日職／樂天來台戰猿隊 岸孝之、則本昂大先發

2019-02-13 15:28

中職／新竹球迷多 有望吸引味全龍

2019-02-14 00:02

U23世界盃／墨西哥再次主辦 12強分組凌晨揭曉

2019-02-13 20:08

MLB／水手上次晉季後賽 竟是鈴木一朗菜鳥年

2019-02-13 22:05

MLB／馬林魚不排斥假先發 陳偉殷出賽也適用

2019-02-14 08:15

NBA／今日戰績表 詹姆斯大三元無用湖人不敵老鷹

2019-02-13 14:41

日職／火腿新球季前兩戰 上澤直之、金子弌大先發

2019-02-13 18:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top