MLB／全英文談心事 達比修認天價合約有壓力

2019-02-14 09:35 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



小熊投捕展開春訓首日，日籍投手達比修有就讓全場驚艷，他與媒體進行一段全英文訪談。 路透 分享 facebook

小熊投捕展開春訓首日，日籍投手達比修有就讓全場驚艷，他與媒體進行一段全英文訪談，吐露去年因為簽下天價合約而帶來的壓力，總教練麥登（Joe Maddon）欣慰他願意鬆口談「心事」，認為這是跨出很大一步。

達比修去年僅為小熊貢獻1勝3敗、防禦率4.95，隨後因傷提前關機，表現與他甫簽下的6年1.26億美元合約全然不符，當然也招致許多批評聲浪。

達比修今天接受媒體聯訪，全程親自以英文應答，僅少數地方需要與翻譯先行確認，還能用英文開玩笑，讓現場媒體印象深刻；談到去年的低潮，他表示，「我當時沒說，但簽下大合約後，我認為自己應該為小熊做些什麼，應該贏得20勝。」首度談及天價合約為自己帶來的壓力。

他期望今年的自己能有不同，「我想做我自己，給自己少一點的壓力。」他也表示在小熊的第二年，感受很不一樣，「我感覺現在是一家人了。」

麥登也注意到了達比修的改變，「有人願意吐露心事總是令人印象深刻，何況還是他這種層級的選手。」他表示，「這是跨出了前進的一步，我必須為他讚賞，去年我就想更了解他一些，所以其實我還不算完全了解他。」

先發輪值中的老大哥萊斯特（Jon Lester）很期待看到達比修找回自己，「如果他能回到那個我們所知道的達比修，那對我們戰力是很大的提升，希望他所經歷的每件事都能拋諸腦後，只管上場投球。」