MLB／延後動刀趕不上開季 大谷堅稱不後悔

2019-02-14 08:53 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



大谷在投捕練習日上亮相，吸引約45名媒體聚集。 美聯社 分享 facebook

天使「二刀流」大谷翔平去年在確認需要進行TJ韌帶置換手術後，仍以打者身分打完最後1個月，推遲手術，也連帶影響到今年趕不上開季；他在今天受訪時強調不後悔自己的決定，「我或許會錯過第1個月，但長期來說，我認為去年最後1個月的出賽，將會對自己、對球隊都有幫助。」

大谷翔平第二年參與大聯盟春訓，儘管今年無法以投手身分出賽，仍在投捕練習日上亮相，吸引約45名媒體聚集，大谷面對媒體提問的態度也比去年更加從容，談到對新教頭奧斯穆斯（Brad Ausmus）的印象，他笑說「長得很帥」，隨後又趕緊補充「索夏（Mike Scioscia，天使前教頭）也很帥」。

大谷在去年6月就因肘傷暫時休兵，9月確診需要進行TJ手術，但他經過長考後決定延後動刀，以打者身分完成最後1個月賽程，於球季結束後再動刀，復元進度趕不上開季，「打者大谷」瞄準5月復出，「投手大谷」則要等到2020年。

「我知道延後動刀可能會趕不上開季，但去年當醫生告訴我需要動TJ手術時，我當時揮棒正順、看球看得很清楚，所以我希望可以多累積那樣的經驗，完成去年球季。」大谷表示，不後悔延後動刀的決定，「我或許會錯過第1個月，但長期來說，我認為那會有幫助。」

大谷的復健過程順利，他表示，「已經不覺得手肘有任何問題了。」儘管還無法跟隨隊友一起練球，但已能進行揮棒和室內練習；天使將於6周後返回洛杉磯，大谷會暫留春訓基地，按照球團的規劃，大谷將不會投入小聯盟復健賽，而是在球隊可以掌握的環境下進行模擬賽，如果一切順利，大谷將在5月回到大聯盟，固定擔任指定打擊出賽。

奧斯穆斯表示，「這會是一段緩慢的過程，我們需要長期保護他，必須極度小心，我們不希望為了讓他打DH，而影響他在2020年的投球。」