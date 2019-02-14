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MLB／躲過仲裁庭 費城人4年約簽下王牌諾拉

2019-02-14 14:39中央社 費城13日綜合外電報導

躲過薪資仲裁庭，諾拉獲得費城人4500萬美元延長合約。 美聯社
躲過薪資仲裁庭，諾拉獲得費城人4500萬美元延長合約。 美聯社
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費城費城人宣布和右投諾拉（Aaron Nola）簽下4年的延長合約，其中包括第5年的球隊選擇權。

即便時限未到，但根據體育頻道ESPN和運動新聞網站「運動員」（The Athletic）報導，諾拉獲得價值4500萬美元（約新台幣13億8772萬元）的合約。

25歲的諾拉原排定在本週參加薪資仲裁庭。

諾拉2018年球季33次先發共投212.1局，有17勝6敗，防禦率2.37，和224次三振的成績，不但入選明星賽，在國聯賽揚獎票選上還排在第3。

根據ESPN報導，諾拉上季賺進57萬3000美元（約新台幣1767萬元），他2019年還可獲200萬美元（約新台幣6167萬元）簽約金、400萬美元（約新台幣1億2335萬元）年薪，2020年年薪800萬美元（約新台幣2億4670萬元），2021年可拿1175萬美元（約新台幣3億6235萬元）的年薪，2022年的年薪則是1500萬美元（約新台幣4億6257萬元）。

這份合約包含2023年的球隊選擇權，球隊可選擇以1600萬美元（約新台幣4億9341萬元）留下諾拉，或以425萬美元（約新台幣1億3016萬元）買斷合約。

過去4年在費城人，諾拉共投569局，有41勝、28敗，防禦率3.35的成績，並共送出597次三振。（譯者：李晉緯/核稿：徐睿承）

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