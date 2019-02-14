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MLB／馬林魚不排斥假先發 陳偉殷出賽也適用

2019-02-14 08:15聯合報 記者陳宛晶╱即時報導

馬林魚今天展開投、捕手春訓練習首日，包括旅美左投陳偉殷在內，共41人投入練兵，最受關注的先發輪值將上演7搶5戲碼，資歷再深也不等於保證輪值一席，30歲史崔利（Dan Straily）就說：「在這裡，你不能因為去年是先發，就認為今年這還是自己的工作。」

這7名先發候選，分別是烏雷納（José Ureña）、史崔利、陳偉殷、李察茲（Trevor Richards）、洛培茲（Pablo López）、 阿坎塔拉（Sandy Alcantara）和史密斯（Caleb Smith），就連仍在等待體檢通過的後援投手羅莫（Sergio Romo），都有可能以「開門投手」之姿分擔先發場次。

馬林魚先發投手去年合計貢獻835.2局，在30隊中僅排第24，首局防禦率4.53則居第15，簽下去年曾為光芒5度「開門」的羅莫，也令外界好奇馬林魚是否要啟動「假先發」計畫。

總教練馬丁利（Don Mattingly）對此回應，「我們對於任何能幫助球隊贏得更多比賽的方式都抱持開放態度，但我們擁有多位年輕好手，他們需要成長，我們目前還沒有太多關於使用開門投手的討論。」

但馬丁利也不諱言，去年光芒執行這項計畫成功，運動家跟進，「這聽起來像是跳脫框架，但一旦管用，就會讓更多球隊開始考慮使用，我們也會考慮任何能讓球隊處於最佳贏球位置的方案。」馬林魚官網報導直言，除了烏雷納和史崔利外，其餘先發投手出賽時，都是可能使用「假先發」的場次。

馬林魚先發輪值未定，誰能進入輪值還是未知數，史崔利表示，「我們有多名球員競爭5個位置，有競爭是好事，因為那會激發出更好的那一面，我們將有內部競爭，你不能認為自己去年是先發投手，今年就會是先發投手，每個在我們身後的人都想要這份工作。」

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