MLB／紅襪隊長扛整季有難度 總裁點名林子偉當備案

2019-02-14 08:08 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



紅襪隊長派卓亞（Dustin Pedroia）預計在本周末前抵達春訓基地，每雙眼睛都將緊盯著他的膝蓋，確認他的復元程度，紅襪總裁唐布洛斯基（Dave Dombrowski）表態，如果派卓亞無法整季健康出賽，多名球員都可扛二壘位置，包括台灣野手林子偉。

唐布洛斯基今天在春訓基地受訪，話題之一就是派卓亞的傷勢狀況，他坦言，「我們現階段仍不認為他能出賽150場以上，但還是期待著他能扛125場。」

儘管如此，唐布洛斯基對二壘戰力並不擔心，「我們有好幾位可靠人選可以填補位置，就算派卓亞只能打120場，我們還有霍特（Brock Holt）、努尼耶茲（Eduardo Nunez）可用，加上林子偉所提供的戰力深度，我們也有意願洽談重大交易。」他強調，「這幾個人選有能力多打幾場比賽，但我們還是希望派卓亞能固定出賽。」

派卓亞去年受限於膝傷，整季僅出賽3場，對於今年復出早已迫不及待，1月中旬甚至穿著世界大賽球衣進行接滾地球練習，讓總教練柯拉（Alex Cora）都受不了，直呼「你瘋了！」

柯拉表示，派卓亞的復健進展順利，「他已經開始接滾地球、揮棒、跑壘，接著就是增加工作量，看看他的身體可以負擔到什麼程度，但這並不如看起來的容易，因為我們必須知道他能不能打。」柯拉言下之意，就是最擔心他逞強，「我在1個月前就告訴他了，最重要的事就是放鬆，如果你將讓世界震驚，那麼就在春訓展現吧！」

紅襪野手將於18日報到，林子偉連續第二年參與大聯盟春訓，柯拉早在去年底就曾表示，林子偉在春訓的重點守備位置將是二壘，為派卓亞若傷勢復元不及提前找好備案。