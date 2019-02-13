MLB／球員工會推國聯DH制 田中將大不買單

2019-02-13 16:21 聯合新聞網 綜合報導



田中將大仍希望能在國聯球場打擊，不希望聯盟全面改採DH制度。 歐新社 分享 facebook

日前球員工會曾提案讓國聯引進指定打擊制度，不過大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）認為此事影響廣泛，2019球季確定不會實施，大都會「雷神」辛德賈德(Noah Syndergaard)曾表態不買單此制度，洋基日籍投手田中將大今天也跟進，希望未來到國聯比賽能繼續享受打擊與跑壘樂趣。

儘管去年6月曾經因跑壘受傷進入傷兵名單，田中將大仍希望能在國聯球場打擊，不希望聯盟全面改採DH制度。他在洋基訓練營透過翻譯表示：「我確實因此受過傷，但回顧我成長過程，棒球一直是9人運動，背後代表的意義是投手也要打擊，而我也很享受這樣的棒球。」

有趣的是田中雖然喜歡打擊，卻一點也不適合練「二刀流」，2014年轉戰大聯盟後打擊成績相當悽慘，總計作客國聯108場，26打數僅有1安，打擊率遠低於一成(0.038)。

至於談到洋基季後補強，包含換來強投派克森(James Paxton)、簽下頂級牛棚歐塔維諾(Adam Ottavino)，野手方面則簽下3屆金手套得主勒梅修(DJ LeMahieu)與前游擊重砲土洛維斯基(Troy Tulowitzki)，田中則是信心滿滿，認為洋基有很大機會重返榮耀，「雖然紅襪去年實力更甚我們，但顯然我們現在是支更好的球隊，這些補強對我們幫助甚大，有很大的機會完成我們設定的目標。」