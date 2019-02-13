MLB／新教頭上任奧斯穆斯 天使谷底翻身？

2019-02-13 15:03 世界日報 編譯組／綜合報導



天使隊新教頭新時代來臨。 世界日報 分享 facebook

隨著奧斯穆斯（Brad Ausmus）擔任天使隊總教頭，本世紀第一次天使再也不是索夏（Mike Scioscia）的時代，各界關注奧斯穆斯會發揮哪些影響，運用哪些教練等，年度新人大谷翔平（Shohei Ohtani）如何重返天使陣容，也是各界焦點。

根據數據，上個賽季天使隊平均攻擊指數為.413，僅高於平均水準，214支全壘打排名第七。球隊總經理艾普勒（Eppler）認為需提高進攻效率，因此提升小聯盟打擊協調員里德（Jeremy Reed）與伍登（Shawn Wooten）至大聯盟，任務是利用科技改善打擊球員打擊技巧，幫助球員在休賽期間調整。兩人都贏得球員讚揚。

至於去年10月分進行韌帶置換手術的大谷，1月下旬恢復右側力量訓練，本賽季他將大部分時間擔任指定打擊，但不會出現在開幕賽中。大谷從手術中恢復的情況是獨一無二的，因他必須準備好新賽季開始擔任打擊，並在2020年全面恢復投球。

大部分接受手術的打擊選手，能在七個月內重返球場，大谷已完成了一半。

天使隊不會對大谷的打擊做出任何預測，這位左投右打的二刀流，仍可能會即時重回球場。若沒有，天使仍可能會讓普荷斯（Albert Pujols）與包爾（Justin Bour）分攤職責。

然而，在面臨健康問題的球隊來說，誰能最終成為25人名單，艾普勒與奧斯穆斯仍需思考。

目前天使隊輪值投手包括左撇子史凱格斯（Tyler Skaggs）與希尼（Andrew Heaney），老將哈維（Matt Harvey）和卡希爾（Trevor Cahill）。右撇子選手則包括菜鳥巴瑞亞（Jaime Barria），22歲的他去年擔任26場先發投，本賽季可能成為第五輪值先發。天使的先發球員還有潘尼亞（Felix Pena）、卓皮亞諾（Nick Tropeano）等。