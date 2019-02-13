MLB／馬林魚找波沙達當顧問 再簽假先發羅莫

2019-02-13 08:23 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



基特請出老搭檔波沙達擔任馬林魚棒球部門特別顧問。 美聯社 分享 facebook

入主馬林魚一年後，「永遠的洋基隊長」基特（Derek Jeter）終於請出舊時老搭檔波沙達（Jorge Posada）相助，消息指出他要聘請這位鐵捕擔任棒球部門特別顧問，明天是馬林魚的投捕報到日，暫時還不會現身。

基特以馬林魚CEO的身分邀請波沙達入隊效力，兩人球員時期都只待過洋基，而且皆是在1995年初登大聯盟，波沙達在2011年退休後定居佛州，基特在2014年引退也選擇和波沙達當鄰居。

今年47歲的波沙達在17年球員生涯留下2成73打擊率、275轟和1065分打點，曾5度入選明星賽，拿下5座銀棒獎，他在退役後一直在洋基春訓擔任客座指導，不過現在受基特之邀即將「跳槽」。

馬林魚自2003年拿下世界大賽冠軍後就從未返回季後賽，當時最後一顆球正是由波沙達所打出，他擊出一壘方向軟弱滾地球，遭到投手貝基特（Josh Beckett）觸殺，讓馬林魚以系列賽4勝2敗，從洋基手中拿到隊史第2冠。

馬林魚將在明天啟動春訓投捕手報到，我國投手陳偉殷也要正式上工；馬林魚今天卻罕見地在自由市場出手，以一年250萬美元（約台幣7.7億元）買下終結者羅莫（Sergio Romo），即將滿36歲的羅莫過去曾是巨人的守護神，上賽季他雖然為光芒拿下25個救援點，不過也成為大聯盟「假先發」的先驅，有5場先發紀錄，防禦率4.14。