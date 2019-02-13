MLB／印地安人投捕開訓 3台將集合等張育成

2019-02-13 08:04 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



胡智為、江少慶和朱立人與張育成在印地安人投捕訓練營合影。 截圖自胡智為粉絲團 分享 facebook

今天是印地安人的投捕手報到日，胡智為、江少慶和朱立人等3位台灣球員攜手上工，而且都是第一次參加印地安人春訓，成為陣中新面孔。

名列40人名單的胡智為雖然不是第一次受邀大聯盟春訓，卻是在去年11月才從光芒轉隊之後首度在印地安人亮相；去年胡智為不但3A和大聯盟兩頭跑，還多次切換先發和中繼角色，最後在大聯盟留下5場後援、沒有勝敗紀錄，防禦率4.15。

江少慶和朱立人都是第一次投入大聯盟春訓，江少慶在上個賽季從2A起步，6月初升上3A後仍在適應強度，總計去年25場出賽，其中23場擔任先發，進帳9勝7敗、防禦率3.90，今年有機會和胡智為一同競爭印地安人投手後備戰力。

印地安人的投捕手報到日，胡智為、江少慶和朱立人等3位台灣球員攜手上工，且都是第一次參加印地安人春訓。 美聯社 分享 facebook

身為捕手的朱立人上賽季一路從高階1A爬升到3A，99場出賽有2成72打擊率、10轟，這次同樣是他大聯盟春訓初體驗。

6天之後是野手報到日，印地安人春訓基地又會多一名台將，也在40人名單的張育成被看好有機會開季直接從大聯盟出發，填補明星游擊手林多（Francisco Lindor）受傷後的空缺；去年張育成也參加大聯盟春訓，不過在開季前2周被下放，整年在3A留下2成56打擊率和13轟，之後加入秋季聯盟展現火力，23場出賽有4支全壘打，打擊率3成37，還入選明星隊。