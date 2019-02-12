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MLB／靠賢內助提醒 布里頓揭改名原因

2019-02-12 13:44聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

布里頓算是洋基陣中「比較」不會三振的後援投手，但是他過去3季145局的投球僅被擊...
布里頓算是洋基陣中「比較」不會三振的後援投手，但是他過去3季145局的投球僅被擊出5支全壘打，這也是不可思議的成績！ 歐新社資料照片
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洋基隊投手布里頓（Zack Britton）決定將登錄名字從球迷所熟知的Zach改為Zack，引發一連串猜測，他今天公布正確解答：「其實我一直都叫Zack。」

布里頓的全名是Zackary Grant Britton，他的所有官方文件縮寫都是Zack Britton，包括本人護照，以及一開始加盟金鶯時所簽下的各式文件，不過不知為何，金鶯卻將他的名字拼成Zach，當時還是小咖的他並沒為此抱怨。

不過今年布里頓與洋基簽下三年3900萬美元的合約，上面也寫著「Zach」，布里頓的律師妻子提醒他會出問題，恐怕無法成為正式文件，布里頓趕緊與經紀人及洋基聯絡，洋基聽到這個消息時的反應是，「那你當初為什麼要叫H？」

布里頓解釋，2006年被金鶯在選秀會中選中時，球隊知道他的名字正確拼法，合約上也都沒問題，卻在登錄名單上出錯，他也將錯就錯了8年，布里頓說：「這有點像藝名，不過洋基認為還是改成Zack比較好。」

布里頓去年因阿基里斯腱受傷而缺席上半球季，目前已開始牛棚練投，布里頓說：「我比過去早了幾周開始投球，春訓前的牛棚次數也比過去多不少，我很期待以健康的身體去參加春訓。」

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