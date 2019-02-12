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MLB／墨瑞棄棒球選美足 運動家不後悔選他

2019-02-12 11:42聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

棒足雙棲的新秀墨瑞（Kyler Murray）終於做出生涯決定，宣布加入美式足球...
棒足雙棲的新秀墨瑞（Kyler Murray）終於做出生涯決定，宣布加入美式足球聯盟，也讓運動家當年的第一指名成為空氣。 美聯社
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棒足雙棲的新秀墨瑞（Kyler Murray）終於做出生涯決定，宣布加入美式足球聯盟（NFL），向以第一指名選中他的運動家隊說再見；總經理佛斯特（David Forst）對此早有準備， 表示不後悔當初選擇墨瑞的決定。

墨瑞是在年初宣布投入NFL選秀，今天則在推特上發表聲明，表示將專注在成為NFL四分衛，對美式足球一直有著熱情，也因此希望百分百投入，努力成為最棒的四分衛，並拿下NFL冠軍杯。

佛斯特對這個消息並不會感到意外的說，「我們從會談中的感覺，就知道他很有可能會加入NFL，所以我們努力的是，萬一哪天他想回到棒球路，依舊會選擇加入運動家。」

墨瑞是2018年大聯盟選秀會上運動家隊的第一輪指名，首輪籤如今成為空氣，「我們不會後悔這個選擇。」佛斯特表示：「重點是墨瑞，而不是對運動家的意義，我們選擇他是因為覺得他有機會成為了不起的棒球選手，這件事還是有可能發生。」

不過根據大聯盟規定，21歲的墨瑞將被放入限制名單，而當初收到的150萬美元簽約金中，要繳回129萬美元給運動家隊，也失去原本還可能獲得的316萬美元，運動家不會在今年選秀獲得補償選秀，這項權利將保留到墨瑞決定回到美職之後。

墨瑞運動家NFL
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