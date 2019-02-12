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MLB／王維中開工 運動家三先發位置還空著

2019-02-12 11:23聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

運動家今天進行投捕手報到，台灣投手王維中已抵達春訓球場會合。 聯合報系資料照
運動家今天進行投捕手報到，台灣投手王維中已抵達春訓球場會合。 聯合報系資料照
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運動家今天進行投捕手報到，台灣投手王維中已抵達春訓球場會合，運動家在今年先發輪值有三個位置仍空著，很可能仿效去年採取「假先發」，王維中不僅有左投優勢，在韓職的經驗也證明投長局數不是問題。

王維中去年效力NC恐龍隊，先發25場戰績7勝10敗、防禦率4.26，球季結束後未獲續約，但接獲運動家隊大聯盟春訓邀請，重回美職體系，王維中表示，運動家最早開始接觸，很感謝球隊青睞；王維中昨天已到球場報到，隔天一大早就開工，還抽空去探班火腿隊王柏融及前東家NC恐龍隊。

運動家目前確定先發輪值人選只有費爾斯（Mike Fiers）及新加入的艾斯特拉達（Marco Estrada），還有三個先發位置可搶，不過對於新球季定位，王維中還沒想太多，以爭取進入開季名單為優先，希望能參加日本的海外開幕戰。

運動家與水手將在3月20日於東京巨蛋舉行開幕戰，根據規定可帶28人，總教練梅爾文（Bob Melvin）表示，多的3個名額會以投手為主，「投手很重要，要確定他們都準備好了，有多的名額代表我們不需要讓他們提前準備好投100球。」

運動家隊中的左投稀少，是王維中的一大優勢，新球季雖然有先發投手空缺，但外界認為運動家很可能比照去年採用假先發，由中繼投手先上場投球，減少先發投手負擔。

梅爾文則認為不需要太早定調，「我們對任何事都採取開放態度，不過不需要在才剛開始春訓就說要用假先發，我目前還沒做出任何決定。」

運動家王維中NC恐龍
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