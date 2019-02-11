MLB／喊聲愛小熊 達比修有想為球隊貢獻

2019-02-11 10:39 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



達比修有。 擷圖自畫面 分享 facebook 日籍投手達比修有去年因傷僅出賽8場，剛簽下6年1.26億美元大約的他也因此受到批評；達比修有目前復建進度良好，他不透過翻譯，自己用英文表達熱情，直呼「我愛小熊」，希望新球季能為球隊有所貢獻，「我的身體感覺比去年好，投球感覺也不錯，我有信心。」

達比修有去年因右手肘出現疲勞性骨折前兆提前關機，9月進行左手關節鏡清創手術後復健至今，1月下旬首度進行牛棚練投，今天最新進度已來到45球，達比修有感覺狀況不錯，「速球感覺很有力，變化球也很棒。」

去年達比修有幾乎都在傷病中度過，剛來到小熊認識的人不多，訪問時都用日文簡短回答，但今年改用英文回應，達比修表示：「去年我誰都不認識，感覺很孤單，但今年跟大家比較熟，有歸屬感，讓我更放鬆。」

達比修有去年戰績1勝3敗、防禦率4.26，今年他希望對球隊有所貢獻，「去年我沒為小熊做什麼事，我愛球迷跟這個球隊，但什麼也不能做，我希望為芝加哥跟小熊做點事。」

達比修有牛棚進度比一般先發投手還要快一些，不過接下來的練投都還要經過醫療團隊評估，達比修有表示：「還要確認轉速、球速跟去年春訓比起來的差別，去年牛棚大約88哩，今年來到91、92哩，球速有上升。」接下來繼續牛棚、模擬賽的訓練，球速有機會上升到95哩左右。