親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
林書豪專區
棒球
MLB
籃球
綜合
路跑

確定了！華航罷工賠償實報實銷 散客最多可領250美金

珍珠項鍊磨損要退貨 陸客大鬧百貨公司被警咆哮：這裡是台灣

運動筆記賽事心得／香川丸龜半馬 三度參賽終於突破關卡影／2019台灣環島跑者圓夢計劃 第二天精華
健行筆記裊裊炊煙 彷彿來到人間仙境～硫磺谷步道＆硫磺谷泡腳池祈福小縱走(烏尖連峰小U縱走)
NBA焦點球員- Luka Doncic (2月11日)焦點對決- Devin Booker vs. Marvin Bagley III (2月11日)

MLB／喊聲愛小熊 達比修有想為球隊貢獻

2019-02-11 10:39聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

達比修有。 擷圖自畫面
達比修有。 擷圖自畫面
分享
日籍投手達比修有去年因傷僅出賽8場，剛簽下6年1.26億美元大約的他也因此受到批評；達比修有目前復建進度良好，他不透過翻譯，自己用英文表達熱情，直呼「我愛小熊」，希望新球季能為球隊有所貢獻，「我的身體感覺比去年好，投球感覺也不錯，我有信心。」

達比修有去年因右手肘出現疲勞性骨折前兆提前關機，9月進行左手關節鏡清創手術後復健至今，1月下旬首度進行牛棚練投，今天最新進度已來到45球，達比修有感覺狀況不錯，「速球感覺很有力，變化球也很棒。」

去年達比修有幾乎都在傷病中度過，剛來到小熊認識的人不多，訪問時都用日文簡短回答，但今年改用英文回應，達比修表示：「去年我誰都不認識，感覺很孤單，但今年跟大家比較熟，有歸屬感，讓我更放鬆。」

達比修有去年戰績1勝3敗、防禦率4.26，今年他希望對球隊有所貢獻，「去年我沒為小熊做什麼事，我愛球迷跟這個球隊，但什麼也不能做，我希望為芝加哥跟小熊做點事。」

達比修有牛棚進度比一般先發投手還要快一些，不過接下來的練投都還要經過醫療團隊評估，達比修有表示：「還要確認轉速、球速跟去年春訓比起來的差別，去年牛棚大約88哩，今年來到91、92哩，球速有上升。」接下來繼續牛棚、模擬賽的訓練，球速有機會上升到95哩左右。

達比修有小熊牛棚

相關新聞

天使半吊子陣容欲振乏力 楚奧特轉隊時機已到

2019-02-11 07:00

MLB／馬林魚下個交易誰？美媒預測陳偉殷入榜

2019-02-11 08:41

MLB／9台將春訓備戰 王維中先開工

2019-02-11 11:29

MLB／王建民前隊友卡布瑞拉 與海盜簽小聯盟合約

2019-02-11 11:03

MLB／道奇認了 季中一名老粉絲被界外球砸死

2019-02-10 15:14

MLB／紐約郵報點名桑契斯 緊咬紅襪最大關鍵

2019-02-10 12:51

MLB／洋基牛棚一樣猛 格林：有4個終結者

2019-02-10 11:45

MLB／再過6天和鈴木一朗練球 菊池雄星超興奮

2019-02-10 11:19

MLB／拒絕假先發 邦賈納揚言走出球場抗議

2019-02-10 11:11

MLB／陳偉殷春訓倒數 馬林魚高層拜託球迷回來

2019-02-10 10:32

MLB／大谷翔平只打DH 大聯盟官網仍推必看

2019-02-10 07:57

MLB／印地安人傳傷情 張育成有望大聯盟

2019-02-09 23:42

MLB／夢幻棒球預測 大谷第120、陳偉殷第482

2019-02-09 11:51

MLB／巨人與哈波會面 波西期待並肩作戰

2019-02-09 11:21

MLB／建仔因跑壘受傷 工會提國聯DH制被打槍

2019-02-09 10:55

MLB／不動游擊林多受傷 官網點名張育成替補

2019-02-09 08:27

MLB／首位黑人總教練 傳奇球星羅賓遜過世

2019-02-08 14:11

MLB／不能再高 巴提斯塔甩棒開轟球拍賣87萬元

2019-02-03 11:34

MLB／2019大聯盟里程碑 就看普荷斯創紀錄

2019-02-03 11:01

MLB／滿意洋基補強 沙巴西亞：我們被低估了

2019-02-03 08:50

MLB／運動家終結者打贏薪資仲裁 加薪425萬美元創紀錄

2019-02-03 08:46

MLB／王維中當運動家 有機會對決王柏融

2019-02-02 23:39

MLB／上賽季出賽空間少 官網為崔志萬抱不平

2019-02-02 12:47

伸卡球壓制力不佳 逐漸失去大聯盟舞台

2019-02-01 07:00

漢米爾頓單季70盜？ 專家瘋狂大預測非作夢！

2019-01-31 07:00

史上最強選球眼 馬丁尼茲憑巧打躋身名人堂

2019-01-28 07:00

MLB十大新秀完成準備 2019蓄勢待發

2019-01-25 07:00

再添三振機器歐塔維諾 洋基牛棚可能是史上最強

2019-01-23 07:00

球隊大玩兩手策略 薪資異裂讓年輕球員發大財

2019-01-21 07:00

五大最可能進步先發投手 史崔普林、邦迪帶頭衝

2019-01-18 07:00

超長型大合約幾乎都爛尾 各球團不敢再一簽十年

2019-01-16 07:00

五大CP值最高好約 洋基、紅襪、道奇全沒份

2019-01-14 07:00

有馬恰多、哈波又如何？大聯盟自由市場仍冷爆

2019-01-13 07:00

MLB選秀大預測 老虎急需王牌入袋

2018-06-04 21:28

大聯盟突破僵局制勢在必行 將考驗終結者真價值

2018-03-21 15:47
看更多

熱門文章

NBA／哈登、衛少紀錄之夜 喬治飆45分助雷霆勝

2019-02-10 12:32

NBA／得分比較容易？ 唐西奇稱媒體斷章取義

2019-02-10 15:15

NBA／林書豪12分 老鷹卻早不玩108:124大敗

2019-02-11 10:43

林書豪最精采5分鐘帶動 老鷹展現反撲能力

2019-02-10 11:43

NBA／哈登持續推進30分紀錄 火箭總管承諾不刮鬍子

2019-02-10 16:16

NBA／明星賽選秀提前招兵？詹皇否認

2019-02-10 15:30

NBA／厄文傷退 快艇28分落後逆轉綠衫軍

2019-02-10 12:10

NBA／老鷹買斷林書豪合約？美媒：可能性很低

2019-02-10 11:25

NBA／驚悚重摔幸無大礙 韋德推特自我解嘲

2019-02-10 13:58

MLB／洋基牛棚一樣猛 格林：有4個終結者

2019-02-10 11:45

NBA／詹姆斯準大三元無用 湖人慘敗76人

2019-02-11 08:47

NBA／小加索轉隊後替補上陣 暴龍退尼克收4連勝

2019-02-10 12:14

NBA／綠衫軍內部傳雜音 莫里斯喊不好玩

2019-02-10 17:22

NBA／計畫面見球員穩定軍心 強森：我會抱抱他們

2019-02-10 16:02

NBA／與父親的承諾 沃爾養傷期拚大學文憑

2019-02-10 16:40

台日交流賽／牛棚和失誤扯後腿 猿遭羅德逆轉

2019-02-10 15:52

NBA／戴維斯連2戰出賽 諾亞扮奇兵擒鵜鶘

2019-02-10 13:48

NBA／轉戰暴龍 小加索：唯一目標總冠軍

2019-02-10 19:07

NBA／衛少大三元追平張伯倫 喬治：停止批評他

2019-02-10 19:04

MLB／紐約郵報點名桑契斯 緊咬紅襪最大關鍵

2019-02-10 12:51

MLB／馬林魚下個交易誰？美媒預測陳偉殷入榜

2019-02-11 08:41

天使半吊子陣容欲振乏力 楚奧特轉隊時機已到

2019-02-11 07:00

NBA／湖人球員人心惶惶 魔術強森費城現身安撫

2019-02-10 15:12

MLB／道奇認了 季中一名老粉絲被界外球砸死

2019-02-10 15:14

日職／栗山任內新洋砲2成功5失敗 大王倍受期待

2019-02-11 07:00

台日交流賽／5局好投飆148公里 葉家淇自評75分

2019-02-10 16:48

NBA／全明星周票未完售 球迷興致缺缺？

2019-02-10 18:18

NBA／個人末節就壓對手全隊 唐西奇氣走拓荒者

2019-02-11 10:24

日職／不怕火腿驗貨 王柏融首打席就安

2019-02-11 00:21

台日交流賽／大屠殺登板收尾 黃子鵬：不受影響

2019-02-10 11:31

NBA／衛少連9場大三元 追平張伯倫「神」紀錄

2019-02-11 00:08

NBA／厄文傷退 綠衫軍敗掉28分領先

2019-02-11 00:13

NBA／湖人受傷病困擾 詹姆斯：球隊要盡快磨合

2019-02-11 10:12

台日交流賽／冬盟對葉家淇最有印象 安田尚憲：球速快

2019-02-10 14:24

台日交流賽／彩香也來石垣島 桃猿羅德啦啦隊場外交流

2019-02-10 19:15

台日交流賽／不敢投好球？桃猿再輸羅德

2019-02-11 00:17

NBA／將和魔術強森請益？西蒙斯：有機會很棒

2019-02-11 09:45

NBA／手傷復原良好 卡佩拉盼明星賽周末後復出

2019-02-11 08:10

NBA／榜眼巴格利表現樂勝狀元 國王賞太陽14連敗

2019-02-11 10:47

NBA／今日戰績表 詹皇也無力湖人大敗給76人

2019-02-11 08:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top