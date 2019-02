MLB／喊聲愛小熊 達比修有想為球隊貢獻

達比修有。 擷圖自畫面 分享 facebook 日籍投手達比修有去年因傷僅出賽8場,剛簽下6年1.26億美元大約的他也因此受到批評;達比修有目前復建進度良好,他不透過翻譯,自己用英文表達熱情,直呼「我愛小熊」,希望新球季能為球隊有所貢獻,「我的身體感覺比去年好,投球感覺也不錯,我有信心。」

達比修有去年因右手肘出現疲勞性骨折前兆提前關機,9月進行左手關節鏡清創手術後復健至今,1月下旬首度進行牛棚練投,今天最新進度已來到45球,達比修有感覺狀況不錯,「速球感覺很有力,變化球也很棒。」

去年達比修有幾乎都在傷病中度過,剛來到小熊認識的人不多,訪問時都用日文簡短回答,但今年改用英文回應,達比修表示:「去年我誰都不認識,感覺很孤單,但今年跟大家比較熟,有歸屬感,讓我更放鬆。」

達比修有去年戰績1勝3敗、防禦率4.26,今年他希望對球隊有所貢獻,「去年我沒為小熊做什麼事,我愛球迷跟這個球隊,但什麼也不能做,我希望為芝加哥跟小熊做點事。」

達比修有牛棚進度比一般先發投手還要快一些,不過接下來的練投都還要經過醫療團隊評估,達比修有表示:「還要確認轉速、球速跟去年春訓比起來的差別,去年牛棚大約88哩,今年來到91、92哩,球速有上升。」接下來繼續牛棚、模擬賽的訓練,球速有機會上升到95哩左右。

Yu Darvish throws 45 pitches from the mound today and looked REALLY good. He says he also feels good and wants to prove to the Cubs fans he was and is worth the investment. #cubs #darvish #wgntvnew pic.twitter.com/CWEUEw7Cuv