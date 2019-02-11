MLB／馬林魚下個交易誰？美媒預測陳偉殷在榜中

2019-02-11 08:41 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



馬林魚在送走瑞爾穆托（J.T. Realmuto）後，下一個可能交易的對象是誰？CBS運動網專欄作家安德森（R.J. Anderson）點名9個具交易價值人選，台灣左投陳偉殷也在其中。

自2017年底基特（Derek Jeter）接手馬林魚後，不斷進行清倉拍賣，2017年最常先發的8位打者中，只剩羅哈斯（Miguel Rojas）還在陣中，史丹頓（Giancarlo Stanton）、葉力奇（Christian Yelich）都早早被交易。

安德森認為，馬林魚仍有可能進行交易，目前的名單中誰會是下一個？他列出9名球員供參考，並按照可能性依序排列，機會最大的是去年底剛簽下的老將渥克（Neil Walker），陳偉殷則排在最後。

陳偉殷去年防禦率4.79，先發26場、投133.1局是加入馬林魚以來最高，送出111次三振、47次保送，不過在馬林魚球迷心中，成績與2016年簽下的5年8000萬美元合約相比不如預期，而「背厚式」合約的特色，也代表未來兩年還有4200萬美元的合約要走，加上2021年附帶局數條件的球員選項。

安德森指出，根據擊球分析等數據，陳偉殷去年的表現其實比帳面上的防禦率要來得好，代表他在今年有機會繳出更好的成績，不過強投凱柯（Dallas Keuchel）成為自由球員後，至今仍未找到新球隊，其他球隊對陳偉殷的興趣恐怕也不會太高。

安德森另外提出的可能人選包括投手史崔利（Dan Straily）、烏雷納（Jose Urena）、康利（Adam Conley）、史泰肯萊德（Drew Steckenrider），外野手葛蘭德森（Curtis Granderson）、游擊手卡斯楚（Starlin Castro）以及二壘手普拉多（Martin Prado）。