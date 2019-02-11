天使半吊子陣容欲振乏力 楚奧特轉隊時機已到

最近隔壁棚NBA適逢交易大限，最火熱的新聞莫過於紐奧良鵜鶘隊的年輕球星戴維斯（Anthony Davis）透過經紀人放話要求球隊盡快將他交易出去——即使還有一年多合約要走完的戴維斯最快要到下一季結束才能成為自由球員。甚至還傳出戴維斯只屬意包括湖人在內的某些球隊，如果鵜鶘將他交易到他隊，戴維斯將不考慮與之續約的消息。此言一出，自然引起軒然大波，儘管鵜鶘最後在交易大限前決定不交易戴維斯，指責與贊同戴維斯所作所為的兩種聲音至今仍不絕於耳。

一眉道人戴維斯寧可讓隊友、球迷火大，也勇於表達出他想加入有競爭力球隊的想法，這讓鵜鶘能提早運用他的「剩餘價值」當交易籌碼，其實也是功德一件。 美聯社 分享 facebook

事實上，這已不是本季首次出現有合約在身的球員公開表示想轉隊。球季開打前，球星巴特勒（Jimmy ButlerJ）同樣因為跟球隊高層及隊友鬧得不愉快，堅持要灰狼將他交易出去而鬧得滿城風雨，最後也如願去了76人。NBA球員發聲追求自身利益的意願日見高漲，反觀同屬北美四大職業運動的大聯盟職棒過去球員工會一向最為強勢，結果不但鮮少有人主動提出「賣我」，就連自由球員市場也陷入一片死寂。

綜觀整個大聯盟最有資格向母隊嗆聲要求「賣我」的，其實是當今聯盟的最佳球員楚奧特（Mike Trout）。目前與天使還有兩年合約在身的楚奧特自2012年，也就是他升上大聯盟的第二年開始，年年都打出MVP等級的成績，而且扣除受傷大量缺賽的2017年外每季至少出賽139場。這七年之中楚奧特的OPS是.310/.420/.579，累積了高達64的WAR——遙遙領先第二的唐納森（36.8）。不論打擊成績或穩定程度，不只現今，甚至在大聯盟史上也鮮少有人能與楚奧特匹敵。

但擁有楚奧特的天使隊在這七年之中，也就只有在2014年打了那麼一次季後賽，而且首輪慘遭皇家3-0橫掃。其餘六年天使不但沒打過季後賽，其中四年勝率甚至不到五成。明明擁有神獸級的現役最佳球員作為台柱，卻打出如此不相稱的成績，相信不僅天使球迷感到失望，楚奧特本人嘴上不說，心裡也難免為此感到失落。

楚奧特空有全大聯盟最佳的打擊表現，卻苦於沒有機會可以打季後賽，更遑論是贏得世界大賽冠軍了。 美聯社 分享 facebook

當然天使不是沒有試圖振作。自2012年球季結束後，他們與拿過MVP的明星外野手漢米爾頓（Josh Hamilton）及前遊騎兵王牌投手威爾森（C.J. Wilson）兩大球星簽約開始，一直到前年季中交易來厄普頓（Justin Upton）、休賽季簽下大谷翔平，在在都顯示天使以楚奧特為中心，打造出一隻具有強大競爭力球隊的決心。

但天使的這一切作為並沒有轉化為實績，反倒是前幾年靠擺爛完成重建的同區太空人、運動家接連崛起，形成天使重返過往六年五度分區第一榮耀的極大障礙。今年情勢同樣不容樂觀。雖然休賽季他們一連簽下捕手陸克洛伊（Jonathan Lucroy）、一壘手包爾（Justin Bour）、先發投手哈維（Matt Harvey）及卡希爾（Trevor Cahill）等先發球員，一定程度上補強了戰力的空缺。但靠這些人就想讓去年不論攻守都只排名中段的天使提升到能夠與太空人、洋基及紅襪等強隊競爭的等級，不啻是天方夜譚。

卡希爾去年回到運動家走出低潮，但想要他拿到10勝或是吃滿150局恐怕都是個奢望。 美聯社 分享 facebook

再加上天使與楚奧特的六年合約從去年開始年薪從2000萬美金左右暴漲到3400萬，未來兩年年薪也都是如此。儘管以楚奧特的貢獻度來衡量，這樣的薪水遠低於市場價值。但畢竟已佔了團隊薪資的五分之一，再加上天使未來三年還要繼續背負普荷斯（Albert Pujols）總金額8700萬美金的沈重包袱，儘管現階段距離課徵豪華稅的門檻猶有一段空間，但天使現在顯然欠缺再砸大錢補強的意願。同時天使農場經過前幾年交易後一直是全聯盟倒數幾名，直到去年才稍有回升，但也絕非馬上就能提供大量即戰力的等級。

就在天使欲振乏力的同時，楚奧特的球員生涯精華階段也正在一點一滴被浪費。現年已27的楚奧特最後兩年合約走完成為自由球員時將超過29歲，不論他多麼優秀，同樣逃不過因年歲增長而實力下滑的命運。在看到今年自由球員市場陷入前所未有的寒冬，甚至連現年26歲的超級球星哈波（Bryce Harper）及馬恰多（Manny Machado）都直到現在苦等不到心目中的理想合約後，兩年後楚奧特的處境實在不容樂觀。

大谷翔平今年只能擔任打指定打擊，天使先發投手陣容實在薄弱。 路透社 分享 facebook

沒有一位頂級球星不希望自己能身處實力堅強的球隊，年年有機會贏得總冠軍，楚奧特自然也不例外。只是迫於與母隊的良好關係及個人低調的個性，現階段不太可能像NBA的戴維斯一樣向天使高喊「賣我」，未來大概也不至於走到決裂的地步。但基於以上種種原因，如果天使始終無法走出不上不下的窘境，對楚奧特來說，與其繼續浪費兩年在此虛擲青春，不如在實力下滑前趁早另覓更好的歸宿。反過來說對天使而言，趁楚奧特還有兩年不算太貴的合約，而且實力仍如日中天的此時此刻將他交易出去，能夠換取的交易價值也最高。這個對雙方來說兩全其美的最佳選項，絕對值得楚奧特及天使多加考慮。