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MLB／道奇認了 季中一名老粉絲被界外球砸死

2019-02-10 15:14世界日報 編譯組／綜合報導

道奇隊終生粉絲看球被界外球打中頭往生。 世界日報
道奇隊終生粉絲看球被界外球打中頭往生。 世界日報
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現場看棒球賽有生命危險？聽起來不可思議，但近幾天爆出的真實事件不得不令人三思。一名79歲猶太裔老太太2018年8月25日在洛杉磯道奇棒球場看球，被一隻強力界外球擊中腦袋，造成急性顱內出血，四天後拔管身亡。當時媒體對此事一無所知，沒有任何報導。只有ESPN電視台默默追查，直到取得法醫驗屍報告，才在2月5日公開報導。道奇隊與苦主都證實此事，但由於雙方早已私下和解，因此如何賠償無法得知。

職棒大聯盟150年歷史，只發生兩次界外球打死人事件，兩次都發生在道奇棒球場，琳達（Linda Goldbloom）不幸成為第二人。第一次發生在1970年5月16日，道奇隊摩塔（Manny Mota）把舊金山巨人隊投手來球揮出一壘方向平飛球，結果球飛出界外，擊中坐看台第二排14歲少年費雪（Alan Fish）頭部，四天後死亡。

在那之前大聯盟只有一名粉絲被球打死，1943年9月29日華府參議員隊三壘手羅伯森（Sherry Robertson）接起克利夫蘭印地安人隊球員擊出的滾地球，急傳一壘用力過猛，棒球飛過一壘手頭頂，擊中坐看台第一排32歲男子史代吉麥爾（Clarence Stagemyer）頭部，第二天死亡。

道奇隊退休球員賈西亞帕拉（Nomar Garciaparra）回憶，當他效命波士頓紅襪隊時，有天安排父母在看台前排看球。但後來要求他們換座位，因為深怕界外球砸到他們。他說，他絕不會讓自己小孩坐那麼前面。

不過高德布隆姆（Erwin Goldbloom）並不清楚這個，他與老伴琳達都是道奇隊終生粉絲。他們訂購季票，固定坐在本壘後面看台。出事當天之前他們剛歡度過琳達79歲生日與兩人結婚59周年，偕同家人一起去看道奇隊迎戰聖地牙哥教士隊，也算慶祝一番。

高德布隆姆說，當時他們坐第三排。他記得很清楚，九局上半道奇隊守護神簡森（Kenley Jansen）投出時速93哩棒球，被教士隊雷耶斯（Franmil Reyes）揮出平飛界外球。球速奇快，飛過保護網上空，直接打中琳達頭部。

高德布隆姆說，琳達死後，他們家曾對道奇隊提出訴訟，後來與道奇隊達成和解。根據和解協議，他不能透露獲得多少賠償。他可以公開談論的是，他呼籲所有棒球場應該加長加高保護網。

高德布隆姆說，自從琳達走後，他沒有再去道奇棒球場看球，很可能此生不會再去。琳達生前兩人形影不離，現在他不敢再去兩人常去地方，包括經常光顧的餐廳，因怕觸景傷情。

琳達的女兒布洛迪（Jana Brody）2018年12月告訴ESPN，在琳達被球擊中後，帶位員跑來問她「妳還好吧？」琳達回答「很不好」。之後琳達被送上救護車，她在救護車上嘔吐。琳達被送去洛杉磯縣南加大醫學中心，午夜過後進行緊急腦部手術。之後三天，琳達靠呼吸器維生。她住院後眼睛就沒張開過，基本上毫無反應。只有一次護士問她是否名叫琳達，護士看到她一根手指動了一下。

由於琳達生前交代，如果醫師診斷已無復元希望，不要為她插管。因此一位猶太教牧師2018年8月28日晚上召集全家人，包括琳達的老公、一兒兩女與七位孫子女在病塌向琳達道別，琳達在拔管第二天早上去世。

琳達死後，道奇隊從未發布任何消息。此事被爆出後道奇隊解釋，基於尊重隱私，道奇隊不便公開發表任何消息，但琳達家人可自由決定是否公開。

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