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MLB／紐約郵報點名桑契斯 緊咬紅襪最大關鍵

2019-02-10 12:51聯合報 記者藍宗標╱即時報導

洋基隊去年帶著百勝戰績晉級季後賽，但在分區系列賽1勝3敗不敵世仇紅襪隊，失去挑戰世界大賽的機會；紐約郵報預測，洋基今年想要咬住紅襪，先發捕手桑契斯（Gary Sanchez）將是最大關鍵。

桑契斯前年33轟、90分打點紀錄寫下個人單季新高，去年仍被看好破壞力十足，但因受傷只出賽89場，繳出18轟、53分打點的成績，打擊率1成86更是不及格，季後賽5戰18個打數也只有3支安打（兩支全壘打）。

這位26歲好手去年出現18次捕逸是大聯盟捕手最多，有時漫不經心的態度也被紐約媒體砲轟，紐約郵報指出，他從今年春訓開始，就會是全隊最受矚目的人物。

洋基投捕13日將到佛州春訓營報到，全隊19日首次練球，24日在「葡萄柚聯盟」熱身賽首戰的對手沒有別人，正是去年衝出108勝、最後在世界大賽封王的紅襪；桑契斯坦言，去年表現不振沒有藉口，是很糟的球季，今年對全隊又是新的開始。

洋基未簽自由球員市場兩大咖哈波（Bryce Harper）、馬恰多（Manny Machado），也未和馬林魚隊交易捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto），紐約郵報認為，球團高層已對桑契斯釋出強烈訊息，他的先發地位不受動搖，期待走出去年的低潮。

洋基最近奪下世界大賽冠軍是2009年，接下來6度晉級季後賽都失利，目前27冠紀錄仍居大聯盟龍頭，紅雀隊11冠居次，紅襪、運動家隊9冠並列第3。

洋基紅襪
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