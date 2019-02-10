MLB／再過6天和鈴木一朗練球 菊池雄星超興奮

2019-02-10 11:19 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



水手隊投捕明天正式向春訓營報到，27歲日籍好手菊池雄星提前1周抵達美國，全力準備生涯第1個大聯盟春訓，對於16日首次有機會和從小崇拜的偶像鈴木一朗一起練球，這位新生代左投難掩興奮之情。

菊池暫定水手第2號先發投手，3月20、21日在東京巨蛋進行的大聯盟海外開幕戰對決運動家隊，將有機會登板先發，這兩戰也被喻為「一朗告別秀」，他回到故鄉結束大聯盟生涯沒有問題。

菊池和水手簽下3年保障約，最長可達7年，今年首次大聯盟春訓，看來也是一朗最後一次，他說：「很難解釋將和一朗一起練球的心情，但我非常期待。」

水手最近一次打進季後賽是2001年，正是一朗轉戰大聯盟首季，但在美聯冠軍賽不敵洋基隊，隊史從未在世界大賽封王，目前連17年未進季後賽也是大聯盟30隊最久。

水手投捕明天報到、後天開始練球，野手15日報到後，全隊16日集合開練；水手官網指出，日本媒體將有20到25人進駐春訓營，緊盯菊池的一舉一動，當成每天例行公事，他承襲岩隈久志（生涯63勝）的18號球衣，希望延續前輩的氣勢。

菊池不諱言，小時就把一朗當成偶像，因他展開棒球之路，2000年首次參加比賽也是一朗在歐力士最後一季，很期待有機會和這位大18歲的巨星一起打球。

一朗和水手先簽小聯盟合約，受邀參加大聯盟春訓，水手高層早就釋出訊息，他一定會列入海外開幕戰名單。