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MLB／拒絕假先發 邦賈納揚言走出球場抗議

2019-02-10 11:11聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

邦賈納。 美聯社
邦賈納。 美聯社
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「假先發」在去年大聯盟成為熱門現象，巨人隊不排除今年也比照辦理，不過陣中王牌投手邦賈納（Madison Bumgarner）投下反對票，拒絕球隊在自己先發的日子採用假先發。

巨人隊今天舉行球迷會，問答時間總教練波奇（Bruce Bochy）透露，邦賈納在冬季會議期間得知巨人隊有意採取假先發時，立刻傳了封反對簡訊，內容寫著：「如果你在我登板的日子用假先發，我會立刻走出球場。」

去年光芒及運動家隊積極採用假先發，由中繼投手先登板投1到2局，再交給原定的先發投手上場接替，這樣的方式解決光芒先發投手不足的問題，也讓其他球隊較難針對性排出左打或右打打線，不過大聯盟考慮將傷兵名單最低天數改回15天，好減少牛棚投手使用量，也遏止假先發風潮。

巨人棒球營運部門總裁薩伊迪（Farhan Zaidi）第一個開啟假先發話題，雖然球隊今年續簽霍蘭（Derek Holland）、低薪簽下波默蘭茲（Drew Pomeranz），投手深度沒有太大問題，不過薩伊迪仍不排除在球季中採用假先發。

薩伊迪表示：「我們必須對各種投手配置保持開放心態，只要能夠增加贏球機會，當初簽下霍蘭與波默蘭茲，他們的一個吸引人之處就是能勝任不同角色，既能先發投個6局，或是負責在最後2局關門，也能吃下中間的局數。」

不過邦賈納牌子夠大，要在別人後面登板的機會很小，巨人在透露將採假先發後，波奇也承認邦賈納有豁免權。

巨人邦賈納光芒
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