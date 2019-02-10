MLB／陳偉殷春訓倒數 馬林魚高層拜託球迷回來

2019-02-10 10:32 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



陳偉殷。 美聯社資料照 分享 facebook 馬林魚隊春訓倒數，投捕13日將到佛州春訓營報到，旅美左投陳偉殷也將亮相，備戰生涯第8個大聯盟球季，馬林魚棒球事務部總裁希爾（Michael Hill）今天向球迷溫情喊話：「請大家再給球隊一次機會。」

馬林魚去年戰績63敗98敗在國聯墊底，不但連續9年勝率低於5成，連15年未進季後賽更是大聯盟第二慘（2003年奪下世界大賽冠軍），只比水手隊少兩年。

以洋基隊退役名將基特（Derek Jeter）為主的經營團隊，去年忙著出清球星，引發球迷強烈反彈，整季觀戰人數81萬1104人寫下隊史新低紀錄；但基特重建球隊的腳步並未停頓，前天又把號稱全隊最佳球員的捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto）交易到費城人隊，希爾說：「我們知道身處何處，也知該怎麼走。」

馬林魚投捕再過3天報到，野手18日集合，23日起展開熱身賽，3月29日在邁阿密主場對洛磯隊進行新球季首戰，烏雷納（Jose Urena）可望連兩年開幕戰登板先發。

希爾認為接下來一年半的時間，馬林魚會出現大量有能力的球員，希望球迷理解球隊重建過程，總教練馬丁利（Don Mattingly）也說，球團高層想要徹底改造球隊，每年最大目標仍是奪下世界大賽冠軍。

馬林魚官網點名陳偉殷是隊上第3號先發投手，跟在烏雷納、史崔利（Dan Straily）後面，就等春訓開始後，馬丁利如何安排輪值名單；一旦殷仔排定開季第3號，本季第一個對手就是洛磯，全力爭取生涯第60勝。