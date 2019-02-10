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MLB／大谷翔平只打DH 大聯盟官網仍推今年必看

2019-02-10 07:57聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

大谷翔平。 路透社
大谷翔平。 路透社
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日籍投打「二刀流」大谷翔平受到韌帶重建手術（Tommy John）影響，今年只能以指定打擊身分上場，不過大聯盟官網認為，大谷翔平的打擊表現仍是球迷不可錯過的風景，即使只能當指定打擊仍有改變比賽的能力，與楚奧特（Mike Trout）能組成天使的強打連線。

大谷翔平確定趕不上開幕戰，不過預計不會缺席太長時間，要如何邊打擊邊進行投球復健，也是對二刀流的考驗，天使隊總經理艾普勒（Billy Eppler）表示：「特別的是，大谷翔平還要以投手身分復出，所以必須與投球復健進行妥協，我們會注意一天不要讓他進行兩種新的訓練。」

大谷翔平去年打擊率2成85，另有22轟、 61打點，先發投了51.2局，送出63次三振、22次保送，防禦率3.31，成為繼貝比魯斯（Babe Ruth）後，第一位達成單季20轟、登板10場以上的球員。

今年雖然受限只能上場打擊，不過大谷翔平去年展現出來的數據已列入強打者之林，他的平均擊球初速為92.6哩，在大聯盟排名第11；擊出的225球中，有113球初速超過95哩，強打比率為50.2%，排名大聯盟第10，前10名的名字包括史丹頓（Giancarlo Stanton）、貝茲（Mookie Betts）。

新任教頭奧斯穆斯（Brad Ausmus）去年擔任天使特助時就對大谷印象深刻，「我還記得他第一次在春訓打擊練習時，我也在現場，最亮眼的就是當他將球擊出的那一刻，我能形容的只有非常像卡布雷拉（Miguel Cabrera），真的很罕見。」

大谷翔平天使大聯盟
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