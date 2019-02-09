MLB／夢幻棒球預測 大谷第120、陳偉殷第482

2019-02-09 11:51 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



今年只能打指定打擊的大谷翔平，夢幻棒球排在第120名。 路透社 分享 facebook

大聯盟官網今天公布「夢幻棒球（Fantasy Baseball）」推薦名單，共列出800位球員排名，今年只能打指定打擊的大谷翔平排在第120名，是亞洲選手最高，台灣球員僅效力馬林魚的左投陳偉殷入榜，排名第482。

夢幻棒球是一款經營遊戲，可以自行選擇想要的球員組成夢幻球隊，每年季前選秀，預測球員新球季表現考驗玩家們的觀察及智慧，天使強打楚奧特（Mike Trout）毫無意外排名第一，去年美聯MVP貝茲（Mookie Betts）則排第二。

去年大谷翔平加盟時，要以投手還是打者身分入選成為話題，今年大谷翔平因仍在韌帶重建手術復健期，確定不會回到投手丘，而是專注指定打擊，不過去年22轟、打擊率2成85的成績，仍讓他進入在前段班，單論指定打擊更排名第2，預測能繳出24轟、73打點、9盜壘，打擊率2成73的成績。

陳偉殷是唯一入選的台灣球員，在先發投手中排名第136，去年成績以6勝12敗、防禦率4.79作收，新球季被預測能夠拿下8勝，防禦率4.32，在157局中送出130次三振。

從日職轉戰美職的水手隊投手菊池雄星，雖然在大聯盟一球未投，但排名來到第205，在先發投手中排名第61；日籍先發投手以達比修有的122名排名最高，其次為128名的田中將大、194名的前田健太，平野佳壽則排在第472。