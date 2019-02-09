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MLB／巨人與哈波會面 波西期待並肩作戰

2019-02-09 11:21聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

巨人被爆料本周在賭城與哈波見面。 美聯社
巨人被爆料本周在賭城與哈波見面。 美聯社
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巨人隊本周與哈波（Bryce Harper）在拉斯維加斯會面的消息被球迷爆料，棒球部門總裁薩伊迪（Farhan Zaidi）證實雙方有過會談而且過程十分愉快，巨人捕手波西（Buster Posey）則期待哈波的加入，「哪一隊會不想要哈波？」

巨人隊執行長貝爾（Larry Baer）在2月5日被球迷發現出沒在拉斯維加斯賭場，還有合照為證，雙方會談消息也因此走漏，薩伊迪表示：「當你的執行長在賭場被人家捕獲時，真的很難否認。」

薩伊迪表示，與哈波的見面是在雙方都有意願的情況下產生，「我們聊了好幾個小時，感覺不錯，他有很多的球隊在爭取，需要做出一些決定，但我認為特地飛去跟他會面，表達了我們對他的興趣，你不會隨便就跑去跟球員面談。」

如果巨人能簽下哈波，波西會張開雙臂歡迎新隊友，「快簽他，誰不想要哈波或馬恰多（Manny Machado）或其他自由球員？」波西認為，作為球員，當然想要球隊能有競爭力，而以球迷角度來看，也希望每天進場看球都有贏球機會。

哈波拒絕了國民提出的10年3億美元合約，巨人的薪資結構有機會提出更高薪吸引哈波加盟，不過薩伊迪表示，要根據不同情況進行考量，而且還要保持彈性，「任何強力的補強都需要做出重大的薪資決定，球團告訴我，只要就棒球層面做出好決定即可。」

大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）也期待如哈波、馬恰多等巨星趕緊簽約，「我們希望球員盡快簽約，尤其是明星球員，距離春訓報到只剩一個星期，我希望一切都能在這段時間解決。」

哈波巨人馬恰多
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