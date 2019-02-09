MLB／建仔因此受傷 球員工會提取消DH被打槍

2019-02-09 10:55 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



大聯盟球員工會提出數項規則改變提案，其中包括國家聯盟採取指定打擊制，大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）認為此事影響廣泛，今年確定不會實施。

美職美國聯盟自1973年開始採用指定打擊制，投手不需上場打擊、跑壘，由指定球員代替，該球員也不需負責守備工作，讓投手專心負責投球，1976年被列入棒球規則中，但國聯尚未此制度，也是與美聯最大不同處。

曼弗瑞表示，要讓國聯跟進使用指定打擊，牽扯的範圍複雜，需要花較長時間討論，「這類的議題需要廣泛討論，或許會延續到開幕戰之後，我希望目前先專注在急需解決的提案，再來看看討論的結果如何。」

球員工會近年來提議讓國聯也採用指定打擊，除了讓兩聯盟賽制公平外，也減少選手受傷狀況，旅美投手王建民過去就因跑壘導致右腳蹠趾韌帶與肌腱裂傷，去年田中將大也因跑壘拉傷雙腿進入傷兵名單。

王建民在2008年對上仍屬國聯的太空人時，在繞過三壘、跑回本壘的過程中受傷，不僅賽季提前報銷，隔年也因右肩關節唇囊撕裂，再度開刀治療，2006、2007年連兩季奪19勝的身手再也無法重現。

曼弗瑞希望球員工會將焦點放在設置投手投球計時器、後援投手單局至少要投3人次才能退場等，縮短比賽時間的措施，外界認為取消指定打擊要到2021年新版勞資協議到期時才會被列入討論。