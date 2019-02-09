MLB／不動游擊林多受傷 官網點名張育成替補

2019-02-09 08:27 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



印地安人王牌游擊手林多（Francisco Lindor）自主訓練時出現右小腿拉傷，可能會錯過開幕戰。 美聯社 分享 facebook

春訓啟動在即，印地安人隊出現不穩定因素，球團今天宣布王牌游擊手林多（Francisco Lindor）自主訓練時出現右小腿拉傷，經診斷後需7到9周後才能適應大聯盟比賽強度，最晚有可能錯過開幕戰，官網點名台灣小將張育成是替補人選之一。

林多去年打出38轟、打擊率2成77、129得分的成績，連續3年都進入MVP票選前10，是近年來印地安人的不動先發游擊手，不過若照醫生評估，歸隊時間會落在3月28日到4月11日之間，有可能錯過3月29日開打的對雙城系列賽。

游擊先發人選有變數，林多萬一缺席誰能頂替？大聯盟官網點名，自家農場培養的張育成以及史塔曼茲（Eric Stamets）都有機會，另外從海盜交易來的摩洛夫（Max Moroff）以及最近簽下的弗列爾提（Ryan Flaherty）也是可能人選。

張育成被點名是頂替林多最佳人選之一。 報系資料照 分享 facebook

張育成在印地安人新秀中排名第六，去年在3A的成績是打擊率2成56、上壘率3成30、長打率4成11，另有13發全壘打、62分打點，由於林多近年卡位游擊，張育成改練三壘拚機會，不過游擊底的他，要回到這個位置不是太難，去年在3A也是以游擊為主，共守94場，三壘守備則有23場。

史塔曼茲從2015年交易到印地安人小聯盟體系，去年在3A出賽78場，打擊率2成02、16分打點；摩洛夫2016年起在大聯盟出賽84場，其中22場守游擊，去年打擊率為1成86；32歲的弗列爾提剛與印地安人簽下小聯盟合約附帶春訓邀約，內野四個位置都能守，去年打擊率2成17。