親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
林書豪專區
中職薪水演進
棒球
MLB
籃球
綜合
路跑

資方主戰派聲浪高漲 外界質疑官方管不動華航

高乘載配套失當？「凌晨1點 我還塞在國道上」

運動筆記2018跑步大調查 近5成跑者參賽場次比去年多！趁過年追起來！這些跑步好片你看過了嗎？
健行筆記【調查】2018健行大調查－系列四／山友心聲篇合歡越嶺舊道昆陽武嶺段~台14甲線的平行空間
NBA今日十大好球 (2月8日)賽事精華- 馬刺 vs. 拓荒者 (2月8日)

MLB／不動游擊林多受傷 官網點名張育成替補

2019-02-09 08:27聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

印地安人王牌游擊手林多（Francisco Lindor）自主訓練時出現右小腿拉...
印地安人王牌游擊手林多（Francisco Lindor）自主訓練時出現右小腿拉傷，可能會錯過開幕戰。 美聯社
分享

春訓啟動在即，印地安人隊出現不穩定因素，球團今天宣布王牌游擊手林多（Francisco Lindor）自主訓練時出現右小腿拉傷，經診斷後需7到9周後才能適應大聯盟比賽強度，最晚有可能錯過開幕戰，官網點名台灣小將張育成是替補人選之一。

林多去年打出38轟、打擊率2成77、129得分的成績，連續3年都進入MVP票選前10，是近年來印地安人的不動先發游擊手，不過若照醫生評估，歸隊時間會落在3月28日到4月11日之間，有可能錯過3月29日開打的對雙城系列賽。

游擊先發人選有變數，林多萬一缺席誰能頂替？大聯盟官網點名，自家農場培養的張育成以及史塔曼茲（Eric Stamets）都有機會，另外從海盜交易來的摩洛夫（Max Moroff）以及最近簽下的弗列爾提（Ryan Flaherty）也是可能人選。

張育成被點名是頂替林多最佳人選之一。 報系資料照
張育成被點名是頂替林多最佳人選之一。 報系資料照
分享

張育成在印地安人新秀中排名第六，去年在3A的成績是打擊率2成56、上壘率3成30、長打率4成11，另有13發全壘打、62分打點，由於林多近年卡位游擊，張育成改練三壘拚機會，不過游擊底的他，要回到這個位置不是太難，去年在3A也是以游擊為主，共守94場，三壘守備則有23場。

史塔曼茲從2015年交易到印地安人小聯盟體系，去年在3A出賽78場，打擊率2成02、16分打點；摩洛夫2016年起在大聯盟出賽84場，其中22場守游擊，去年打擊率為1成86；32歲的弗列爾提剛與印地安人簽下小聯盟合約附帶春訓邀約，內野四個位置都能守，去年打擊率2成17。

印地安人張育成大聯盟
春節出遊必備！國道、天氣即時資訊報你知→

相關新聞

球隊大玩兩手策略 薪資異裂讓年輕球員發大財

2019-01-21 07:00

五大最可能進步先發投手 史崔普林、邦迪帶頭衝

2019-01-18 07:00

MLB／首位黑人總教練 傳奇球星羅賓遜過世

2019-02-08 14:11

MLB／不能再高 巴提斯塔甩棒開轟球拍賣87萬元

2019-02-03 11:34

MLB／2019大聯盟里程碑 就看普荷斯創紀錄

2019-02-03 11:01

MLB／滿意洋基補強 沙巴西亞：我們被低估了

2019-02-03 08:50

MLB／運動家終結者打贏薪資仲裁 加薪425萬美元創紀錄

2019-02-03 08:46

MLB／王維中當運動家 有機會對決王柏融

2019-02-02 23:39

MLB／上賽季出賽空間少 官網為崔志萬抱不平

2019-02-02 12:47

MLB／塞揚獎黑馬 官網點名達比修有、菊池雄星

2019-02-02 11:28

MLB／少了大谷翔平 普荷斯扛開季指定打擊

2019-02-02 10:49

MLB／兩大咖遲未簽約 前球團總裁：懦夫賽局

2019-02-02 10:48

MLB／即將進駐名人堂 李維拉先造訪參觀

2019-02-02 10:04

MLB／重返美職 王維中加盟運動家獲大聯盟春訓

2019-02-02 08:15

MLB／林子偉返美備戰 本季穿回5號球衣

2019-02-01 12:31

MLB／復健進度延後 大谷翔平趕不上開幕日

2019-02-01 10:53

MLB／洛磯留下亞瑞納多 年薪破薪資仲裁紀錄

2019-02-01 09:11

伸卡球壓制力不佳 逐漸失去大聯盟舞台

2019-02-01 07:00

漢米爾頓單季70盜？ 專家瘋狂大預測非作夢！

2019-01-31 07:00

史上最強選球眼 馬丁尼茲憑巧打躋身名人堂

2019-01-28 07:00

MLB十大新秀完成準備 2019蓄勢待發

2019-01-25 07:00

再添三振機器歐塔維諾 洋基牛棚可能是史上最強

2019-01-23 07:00

超長型大合約幾乎都爛尾 各球團不敢再一簽十年

2019-01-16 07:00

五大CP值最高好約 洋基、紅襪、道奇全沒份

2019-01-14 07:00

有馬恰多、哈波又如何？大聯盟自由市場仍冷爆

2019-01-13 07:00

改變球員評價方式 大聯盟球團越來越科學化

2019-01-11 07:00

MLB選秀大預測 老虎急需王牌入袋

2018-06-04 21:28

大聯盟突破僵局制勢在必行 將考驗終結者真價值

2018-03-21 15:47
看更多

熱門文章

NBA／明星賽選秀出爐 詹皇、字母哥加碼交易

2019-02-08 09:32

NBA／已非交易選項 專家不看好老鷹買斷林書豪

2019-02-08 11:50

交易截止乏人問津 林書豪打出沉悶內容

2019-02-08 11:25

NBA／林書豪僅4分 老鷹只打半場好球不敵暴龍

2019-02-08 10:57

NBA／詹皇明星賽玩交易 主角西蒙斯虧「沃神」

2019-02-08 14:40

NBA／戴維斯交易難產 預期為鵜鶘出賽剩餘球季

2019-02-08 10:17

巫師、公牛、鵜鶘 季中交易各自盤算

2019-02-08 14:00

戴維斯賣我蝴蝶效應 鵜鶘激化東區軍備競賽

2019-02-09 08:33

NBA／朗多絕殺老東家 詹皇：故事書才有的結局

2019-02-09 08:30

NBA／交易截止 東區拚大進補、西區著眼減薪

2019-02-08 11:21

棒球／稻葉打探12強總教練 洪總：沒人只好出面

2019-02-08 14:57

MLB／首位黑人總教練 傳奇球星羅賓遜過世

2019-02-08 14:11

英超／飛機墜毀驟逝 球星沙拉遺體尋獲

2019-02-08 13:18

台日交流賽／猿首戰翁瑋均先發 羅德陳冠宇中繼上陣

2019-02-08 22:58

中職／石垣島行遇華航罷工 猿行程暫未受影響

2019-02-08 09:28

MLB／不動游擊林多受傷 官網點名張育成替補

2019-02-09 08:27

超級盃打賭輸了 加州州長穿布雷迪球衣做公益

2019-02-08 15:00

中職／獅「小豬」燃鬥魂！陳重羽要至少打滿6年

2019-02-09 00:00

中職／豬世代本命年！悍將王正棠喊站穩一軍

2019-02-09 00:00

NBA／感謝為曼菲斯付出 灰熊將退役小加索33號

2019-02-09 08:11

中職／獅隊最多「豬」隊友 陳鏞基喊扮豬吃老虎

2019-02-09 00:00

NBA／評東區補強 詹姆斯：他們不用再過我這關

2019-02-09 08:26

趁過年追起來！這些跑步好片你看過了嗎？

2019-02-08 15:30

2018跑步大調查 近5成跑者參賽場次比去年多！

2019-02-08 16:00

2018跑步大調查 80%跑者受傷以膝蓋最大宗

2019-02-08 14:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top