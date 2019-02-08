MLB／首位黑人總教練 傳奇球星羅賓遜過世

2019-02-08 14:11 中央社 洛杉磯7日專電



羅賓遜是公認的領導人物，最有名是他的強悍作風與強烈的好勝心。 美聯社 分享 facebook

MLB史上唯一在兩聯盟都拿過MVP，也是第一位黑人總教練，名人堂球星羅賓遜（Frank Robinson）病逝，享年83歲。

一名資深棒球作家回憶，羅賓遜擔任總教練第一天，對手試圖要讓他難堪，結果身兼球員的羅賓遜開轟回應，成為代表他一生的重要場景。

羅賓遜從球員、教練到行政人員，奉獻棒球界超過60年。大聯盟主席曼佛瑞（Rob Manfred）說：「他是棒球史上數一數二的偉大球員，而且那只是他棒球人生多采多姿的起點。」

曼佛瑞表示：「對於失去我們的朋友、同事與傳奇球員，我們深感哀傷。我代表大聯盟向法蘭克的妻子、女兒與家人，還有無數景仰他的球迷表達哀悼。」

羅賓遜從1956年起，展開21年球員生涯，累計586支全壘打，14次入選明星賽，並創下大聯盟史上唯一兩聯盟都拿MVP紀錄，分別是1961年在國家聯盟的辛辛那提紅人、1966年效力美國聯盟的巴爾的摩金鶯。

球員生涯走過種族歧視盛行的1950年代，羅賓遜退役之後仍是先鋒者，在1975年成為大聯盟史上第一位黑人總教練，1989年拿到美聯最佳總教練獎。

羅賓遜是公認的領導人物，最有名是他的強悍作風與強烈的好勝心，球員時代上場打擊時，站位總是緊靠本壘板，不怕投手近身球。ESPN專欄作家寇克基安（Tim Kurkjian）回憶，1975年羅賓遜總教練生涯第一年，4月8日開幕戰的一個場景，最能凸顯羅賓遜一生性格。

MLB史上唯一在兩聯盟都拿過MVP，也是第一位黑人總教練，名人堂球星羅賓遜（Frank Robinson）病逝，享年83歲。 美聯社 分享 facebook

當年羅賓遜擔任克里夫蘭印地安人總教練兼球員，開幕戰原本沒把自己排上場，後來在球團經理幾度懇求之下，他才改變心意把自己排上第2棒。當時經理跟他說：「法蘭克，今天是你的大日子。」

而羅賓遜首掌兵符的第一個打席，在克里夫蘭主場5萬多名主場觀眾面前，洋基投手麥迪奇（Doc Medich）一見面就來下馬威，連下2個好球，第3球激怒了羅賓遜。

羅賓遜告訴寇克基安說：「他投了天殺的滑球，就在本壘板外面一點點。我心裡想，這混蛋想用3顆球把我三振…在我的大日子！他想要在我的大日子讓我難看，沒有人可以這樣對我。」

下一球羅賓遜轟出了左外野全壘打。寇克基安說，這一幕就代表著羅賓遜縱橫棒球界的作風，他是場上最強悍的敵人，沒人比他更努力，沒人比他更想贏，「沒有人可以讓羅賓遜難看而全身而退的」。

羅賓遜1966年從辛辛那提紅人隊交易到巴爾的摩金鶯，當年他就拿下打擊三冠王、年度MVP以及金鶯隊史第一座世界大賽冠軍。隊友如此評價羅賓遜：「法蘭克教會我們怎麼去贏。」

羅賓遜退下第一線之後，擔任大聯盟前主席塞里格（Bud Selig）特別助理，也是非裔人士在美國大聯盟的最高職位。