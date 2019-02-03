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MLB／2019大聯盟里程碑 就看普荷斯創紀錄

2019-02-03 11:01聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

普荷斯。 美聯社
普荷斯。 美聯社
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大聯盟新球季有多人即將達成生涯里程碑，其中39歲的普荷斯（Albert Pujols）將占據大半目光，生涯2000打點、650轟都有望達陣，現役安打榜第二的他，也有機會繼續推升排名。

天使隊今年開季要倚靠老將普荷斯扛起指定打擊，雖然雙方合約到2021年才到期，但今年普荷斯有不少生涯里程碑可挑戰，除了只差13打點可進入2000打點俱樂部，若不考慮排名在前的鈴木一朗今年成績，普荷斯有望從安打榜第24名躍升到第15名。

鈴木一朗目前以3089安排名現役球員最多，不過今年能否進入水手隊開季名單仍屬未知，距離前一名的溫菲爾德（Dave Winfield）還差21安，打滿在東京的2場海外開幕戰還不足以超前。

以633轟排名史上全壘打榜第6的普荷斯，距離前一名的梅斯（Willie Mays）還有27轟，以他近兩年23轟、19轟的成績，要在今年推升名次有一定難度；卡布雷拉（Miguel Cabrera）還差35轟就可加入500轟俱樂部，對近2年加起來19轟的他來說，是相當高標的挑戰。

轉隊到大都會的卡諾（Robinson Cano）也有機會達成2500安打里程碑，只差30安就可達成目標，要突破前百名的2513安門檻也不是太大問題。

洋基老將沙巴西亞（CC Sabathia）還差4勝可以達成生涯第250勝，距離生涯3000K則只差14次三振，這兩項指標都有機會在今年最後一年達陣；老投手柯隆（Bartolo Colon）今年尚未找到東家，不過也只差3勝可能拿下250勝。

普荷斯鈴木一朗
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