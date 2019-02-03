MLB／前球員被控性侵少女 費城人教頭沒報警惹議

2019-02-03 09:50 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



凱普勒。 路透 分享 facebook 費城人教頭凱普勒（Gabe Kapler）近來被翻出一宗舊帳，2015年他剛上任道奇球員發展部總裁時，有小聯盟球員被指控性侵未成年少女，不過凱普勒知情後不但沒有報警，還想安排少女和球員下來吃一頓飯，凱普勒出面澄清，當時他經手時不知道有性侵之事，而且被害者當時拒絕繼續談論此事，才會無疾而終。

「華盛頓郵報」從警方紀錄揭露這起醜聞，2名道奇小聯盟球員在春訓基地附近的旅館和一名17歲的少女喝酒，該名少女在喝完半瓶伏特加後吐在床上，被另外2位女性友人拳打腳踢，而這2名球員不但沒有出面相救，還有一人加以性侵。

少女事後在給凱普勒的電子郵件上寫道，「男生灌醉我，女生們也打我，你的球員把過程全都拍下來了。」

被害者的祖母曾在得知事情後聯絡凱普勒，凱普勒也的確致電並道歉，承諾會提供女孩所需要的一切補救，不過事後卻安排自己、加害的球員和少女一起共進晚餐，遭到少女婉拒。

凱普勒在網路上撰文澄清，他在處理這件事時並沒有聽到性侵的指控，「要質疑我為什麼當下沒報警的話，老實說，那時候我心裡的確有許多想法，受害者的祖母尋求我的協助，但也需要受害者本身先跟我說發生了什麼事，她寄了一些電子郵件給我，描述了些那天晚上的經過，接著卻說她不想再多談了，我感覺是她有權利做任何決定，所以我也尊重她。」

凱普勒表示，性侵少女的球員在調查尚未結束時就遭到道奇釋出，也強調自己對於性暴力十分嚴肅看待，「我像大家保證，如果我那時候有證據相信這是一起性侵案的話，我的處理會完全不同。」