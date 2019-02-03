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MLB／滿意洋基補強 沙巴西亞：我們被低估了

2019-02-03 08:50聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

沙巴西亞。 美聯社
沙巴西亞。 美聯社
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洋基老牌投手沙巴西亞（CC Sabathia）動完心臟支架手術後確定可以趕上新賽季春訓，恢復健康的他甚至能上廣播節目跟大家分享事情的看法，當提到馬恰多（Manny Machado）、哈波（Bryce Harper）2位自由市場大咖到2月還沒簽約時，「沙胖」語帶髒話地說，「真是瘋了。」

38歲的沙巴西亞11月上旬就和洋基續下800萬美元的合約，退休計畫如願暫緩1年，不過自由市場上許多年輕好手卻不像他幸運，春訓開跑前2周還在等新東家，其中包含馬恰多和哈波這2名超級大物，讓「沙胖」忍不住搖頭，「這簡直瘋了，我不知道發生了什麼事，我沒辦法給答案，我單純認為這真是瘋了。」

沙巴西亞不解，瓊斯（Adam Jones）和岡薩雷茲（Gio Gonzalez）現在仍是自由球員，而他們都是優秀的大聯盟選手，可以幫助球隊贏球，卻都還沒有簽約。

沙巴西亞認為其它球隊沒有施惠自由市場，但對於自己母隊洋基在今年冬天的補強，「沙胖」倒是滿意，「我們有些佳作，我認為大家忽略派克斯頓（James Paxton）的交易了，因為那是休賽季一開始時的事，他是可以贏下塞揚獎的人，他有這樣的內容，有他加入我們輪值是一件大事，我認為我們的補強被低估了。」

另外，沙巴西亞也呼應了前隊友「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）對比賽收益增加、球員薪資卻下滑的批判，「每一隊都在賺錢，所以薪水應該也要提升，本來就該這樣，如果有球員拿到1年4000萬美元也無話可說。」

沙巴西亞洋基馬恰多
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