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MLB／塞揚獎黑馬 官網點名達比修有、菊池雄星

2019-02-02 11:28聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

大聯盟官網預測新球季熱門人選以外的12名塞揚獎潛在人選，其中包括兩大日籍投手達比...
大聯盟官網預測新球季熱門人選以外的12名塞揚獎潛在人選，其中包括兩大日籍投手達比修有、菊池雄星。 美聯社、路透
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預測今年塞揚獎人選，要列出塞爾（Chris Sale）、薛則（Max Scherzer）、克蕭（Clayton Kershaw）的名字並不困難，不過大聯盟官網預測新球季熱門人選以外的12名塞揚獎潛在人選，其中包括日籍投手達比修有、菊池雄星。

去年大聯盟國聯塞揚獎由大都會強投狄葛隆（Jacob deGrom）拿下，不過球季開打前，沒人預料到光芒的史奈爾（Blake Snell）能夠以21勝5敗、防禦率1.89的成績奪下美聯塞揚獎，大聯盟官網記者凱利（Matt Kelly）特別撰文列出12位可能如同史奈爾般脫穎而出的塞揚獎黑馬。

達比修有去年與小熊隊簽下6年1.26億美元大約，不過僅投8場就提前報銷，去年球季成績是1勝3敗、防禦率4.95，凱利認為，可能很多人已經忘記達比修有的存在，不過或許球季他能更開始讓高轉速的四縫線更常丟進好球帶，而且回到擁有30%高三振率的王牌身手。

達比修有因右手肘出現疲勞性骨折前兆而提前休兵，9月進行左手關節鏡清創手術，小熊總裁艾普斯坦（Theo Epstein）透露，目前復健進度能夠趕上春訓； 凱利也指出，新球季對達比修有最大挑戰還是「健康」，不過去年至少球速沒有失常，而且也才32歲，對於他還是可以抱持期待。

其他11名投手還包括今年從日職挑戰美職的菊池雄星，去年在日職繳出14勝4敗、防禦率3.08的表現，凱利認為菊池雄星是名球速可以達到95哩以上的左投，而且在投手天堂的水手隊主場投球，加上美聯打者對他不熟悉，這個優勢在野茂英雄、田中將大以及大谷翔平身上都可看到。

達比修有大聯盟
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