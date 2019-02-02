MLB／馬恰多和哈波遲未簽約 前球團總裁：經紀公司惡鬥

2019-02-02 10:48 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



時序進入2月，再過不到2周大聯盟就會陸續展開春訓，不過自由市場上的2大人物馬恰多（Manny Machado）和哈波（Bryce Harper）都還沒找到新東家，前馬林魚總裁塞森（David Samson）上節目談論，這是因為兩大經紀公司的角力，雙方都向客戶承諾會拿到最大約。

看到結凍的自由市場，塞森對提出自己見解，說道，「這不是聯盟的陰謀，其實這是兩個經紀公司洛札諾（Dan Lozano）和波拉斯（Scott Boras）所導致，他們承諾會給旗下的球員最大的合約，所以誰都不能先簽，這是個「懦夫賽局」（game of chicken），最後卻全盤皆輸。」

哈波的經紀公司為波拉斯，馬恰多則交由洛札諾談約。

塞森還表示，「我所知道的內幕，他們都答應球員可以拿到更多的錢，如果你先簽的話，就不能保證會是身價比較高的那個，萬一馬恰多先簽了，哈波就知道他的數字要多少。」

塞森還透露，兩位大咖都被經紀公司保證，能得到比史丹頓（Giancarlo Stanton）3億2500萬美元更高的數字，但現況看來應該很難，勞資雙方的談薪還有一段落差。

之前大聯盟自由市場2月過後從未有1億美元以上的大約，直到去年一次被達比修有、荷斯莫（Eric Hosmer）和馬丁尼茲（J.D. Martinez）打破，其中以荷斯莫的8年1.44億美元最高。