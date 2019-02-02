MLB／即將進駐名人堂 李維拉先造訪參觀

2019-02-02 10:04 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



締造史上第一位全票闖進名人堂的佳話後，前洋基守護神李維拉提前前往名人堂參觀。 美聯社 分享 facebook

締造史上第一位全票闖進名人堂的佳話後，前洋基守護神李維拉（Mariano Rivera）提前前往名人堂參觀，回顧自己的棒球路，第一次拜訪這神聖殿堂的他說，「我無法言喻，真的太驚人了，太多事了，多了不起的旅程，才能夠從漁村到最偉大之處。」

今年名人堂儀式將在美國時間7月21日舉行，李維拉會和前隊友穆西納（Mike Mussina）、水手強打馬丁尼茲（Edgar Martinez）、已逝名投哈勒戴（Roy Halladay）一同被引進名人堂窄門，現在他先行和妻子克拉拉（Clara Rivera）造訪古柏鎮，踏進入口處的銘牌廳（Plaque Gallery），李維拉便駐足飽覽。

李維拉在洋基19生涯收下史上最多的652次救援成功，季後賽紀錄更為驚人，42個救援點防禦率只有0.70，讓他成為第8位以後援投手身分踏入名人堂的球員，也是僅次於卡魯（Rod Carew）的巴拿馬籍第2人。

在大聯盟1997年退休第一位黑人球員羅賓森（Jackie Robinson）的42號後，李維拉成為最後一位能夠持有這背號的球員，如今他也讓42號更添傳奇色彩，「做為最後一位使用他背號的人，能夠繼承羅賓森的偉大是很莊嚴的任務，我倍受恩賜。」

從一個出身漁村的小男孩到大聯盟歷史紀錄的書寫者，李維拉說，「是因為有一票人在那個年代看到我的能力，我是想要啟程，但是我沒有汲汲營營，我只想要快樂打棒球，是比我聰明的人將我放在可以發光的地方。」

當被問到最美好的時刻，李維拉回答，「穿上球衣時就是，日復一日、年復一年換上那些條紋衣，維持19年，這真是太不可思議了，這是種殊榮。」