MLB／重返美職 王維中加盟運動家獲大聯盟春訓

2019-02-02 08:15 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



去年成為台灣第一位登上韓職舞台的王維中季後未被NC恐龍續約，希望回到美職體系的他今天傳出好消息，「Athletics」記者拉卡德（Melissa Lockard）在推特上提及，王維中加盟運動家，並且獲邀大聯盟春訓。

王維中日前跟隨陳偉殷回到美國自主訓練，也傳出已經可能落腳美聯西區的球隊，不過一直沒有後續消息，現在才確定成為繼陳鏞基和潘志芳後，第3位和運動家簽約的台灣球員。

隨著王維中也將投入大聯盟春訓，台灣球員名單再次刷出史上最高的9人，分別為有大聯盟資歷的陳偉殷、林子偉、胡智為、曾仁和、王維中，以及還在小聯盟打拚的張育成、朱立人、江少慶和黃暐傑，不過除了陳偉殷外，其他人要拚上開季25人還得加把勁。

左投的王維中一年前被釀酒人轉賣給韓職NC恐龍，帥氣外表和150公里的球速一開始備受南韓球界注目，開季也繳出多場好投，不過後來因為傷勢數度下二軍休養，復出後並沒有找回季初的高壓制力，整年總計7勝10敗、防禦率4.26。

運動家將是王維中美職的第3個東家，他在2011年和海盜簽約前往美國，2013年透過規則五選秀轉戰釀酒人，並在隔年成為台灣第11位升上大聯盟的球員，上一次大聯盟出賽則是2017年9月擴編時，目前大聯盟生涯累積22場後援，防禦率11.09。