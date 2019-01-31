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漢米爾頓單季70盜？ 專家瘋狂大預測非作夢！

2019-01-31 07:00陳志強

儘管隨著春訓的日漸逼近，自由市場的許多大咖尚在待價而沽，不過有些熱衷「夢幻棒球（Fantasy Baseball）」選秀遊戲的球迷，已著手構思、準備新球季了，「琳蒂（Lindy’s）運動雜誌」近幾年皆會以夢幻棒球為主軸出刊、分析各守位個別球員的戰力，並進行排序、比較，有助於選秀方針的擬定、沙盤推演，是球迷的重點參考指南之一。

今年是2019年，琳蒂也列出了19個「瘋狂預測（bold predictions）」，筆者對其中6項深感認同，藉此篇簡單分享並討論其中的幾項，若要一探究竟，就請各位讀者自行購買品嘗了。

1.亞古納躋身頂級球星

勇士外野手亞古納在新秀球季打出超高水準的成績，並成為史上最年輕在季後賽敲出滿貫砲...
勇士外野手亞古納在新秀球季打出超高水準的成績，並成為史上最年輕在季後賽敲出滿貫砲的球員。 美聯社
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雜誌會根據球員的「戰力價值」做綜合排序，去年國聯新人王、勇士亞古納（Ronald Acuna Jr.）名列第8，然而作者貝倫斯（Andy Behrens）認為他的能耐不止於此：有去年26轟、16盜、2成93打擊率的亮眼成績單背書，才剛滿21歲的他甚至有望衝擊國聯最有價值球員。

綜觀亞古納的表現，對上左投和右投都能拿出穩定表現、主客場也沒有太大的落差，惟去年明星賽前後的帳面數據有段不小的差距：明星賽前的打擊率2成49、明星賽後則是3成22，而且有11轟是瘋狂集中在8月，若在面對可能的「二年級生症候群」時，能把低潮期縮到最短，「國聯版本的楚奧特（Mike Trout）」這稱號的地位就更穩固了。

2.漢米爾頓單季70盜

漢米爾頓(右)在小聯盟曾兩度完成單季百盜，上大聯盟後甚至也敢常盜三壘。但近兩季上...
漢米爾頓(右)在小聯盟曾兩度完成單季百盜，上大聯盟後甚至也敢常盜三壘。但近兩季上壘率都低到.299，讓他少了非常多嘗試盜壘的機會。 歐新社資料照片
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離開了紅人，漢米爾頓(Billy Hamilton)最吸引球迷的仍是銷魂速度，過去單季最多59盜（2017）的他，被預測能在今年跑出70盜，如能有效提升上壘率，這目標對他來說並不難達成，尤其美聯中區整體的投手群強度是較弱的，原先就快腿如雲的皇家隊，在漢米爾頓的加入後，可說是錦上添花、如虎添翼。

3.「瘋邦」光芒不再

國聯西區內戰最精彩的戲碼之一就是克蕭大戰邦賈納，在克蕭開始走下坡之際，邦賈納更是...
國聯西區內戰最精彩的戲碼之一就是克蕭大戰邦賈納，在克蕭開始走下坡之際，邦賈納更是難逃歲月的摧殘。 歐新社資料照片
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巨人邦賈納（Madison Bumgarner）繼續退化，變成只能吃吃局數的一般等級投手，勝投和防禦率等數據不再出色與可靠。

退化的跡象顯示在直球均速的下滑、三振率降低、保送率提升等層面，此外，打者面對邦賈納時，好球帶以外的球的揮棒率亦是2014年球季以來新低，意味他必須盡量把球往好球帶丟、遭狙擊的比率隨之增加。

4.新秀狂潮席捲

藍鳥硬把小葛雷諾在小聯盟多「關」一年，讓他打擊技巧更為純熟，有專家認為小葛雷諾比...
藍鳥硬把小葛雷諾在小聯盟多「關」一年，讓他打擊技巧更為純熟，有專家認為小葛雷諾比他老爸選球更好、打擊更猛，這讓人聽了就害怕。 美聯社
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今年的重點新秀以野手為主，藍鳥小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）、白襪希曼尼茲（Eloy Jimenez）、紅人杉賽爾（Nick Senzel）和大都會大物阿隆索（Peter Alonso）都是熱門潛力人選，鋒芒畢露、長江後浪推前浪。

尤其小葛雷諾有乃父之風、身手有過之而無不及，在球探報告中的打擊（Hit）評價甚至拿到滿分，球迷腦中的畫面想像他有多強大，他就能有多強大，唯一比較美中不足、尚須磨練的是守備穩定性。

5.教士雙星崛起

教士投手盧切斯投球動作古怪無比，而且球速不快、球種單調，但竟然能常常破壞大聯盟不...
教士投手盧切斯投球動作古怪無比，而且球速不快、球種單調，但竟然能常常破壞大聯盟不少強打者的揮棒節奏，實在相當神奇。 歐新社資料照片
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戰績欠佳的教士向來沒有太多鎂光燈，然而左投盧切斯（Joey Lucchesi）和馬格特（Manuel Margot）值得多加關注。

盧切斯今年是二年級生，去年的明星賽前防禦率僅3.34，雖然下半季狀況有所下滑，但整季的成績仍可圈可點，能製造大量滾地球、又有三振能力，對戰右打者的被上壘率甚至優於左打，是黑馬候選人；馬格特過往在農場時期就以「速度和長打兼具」為賣點，24歲的他在大聯盟累積277場出賽、21轟、30盜，若想更上一層樓，最大關卡是選球能否改善。

6.國聯塞揚獎競爭一片混沌

馬奎茲去年在主場戰績是6勝6敗、防禦率4.74，以在Coors Field的表現...
馬奎茲去年在主場戰績是6勝6敗、防禦率4.74，以在Coors Field的表現來說這算很厲害了，尤其是他在這也只被打13支全壘打。 美聯社
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國家聯盟由道奇布勒（Walker Buehler）、狄葛隆（Jacob deGrom）、薛則（Max Scherzer）和洛磯馬奎茲（German Marquez）展開塞揚獎爭奪戰。

其中最讓人驚訝的名字當屬馬奎茲，不過去年196局就狂飆230張老K的表現確實夠震撼，位於高海拔的偏打者主場，被全壘打率都壓得很低，且持續進步蛻變中，他夠格配有這樣的高期待。

陳志強

對明尼蘇達雙城的熱愛、對中信鯨隊的懷念，凌駕於世上所有事物的傻子。

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