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MLB／葛維茲1年約加盟 藍鳥添內野新戰力

2019-01-30 12:03聯合新聞網 綜合報導

藍鳥宣布以1年約簽下守優於攻的內野手葛維茲，增添守備深度。 歐新社
藍鳥宣布以1年約簽下守優於攻的內野手葛維茲，增添守備深度。 歐新社
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藍鳥宣布以1年約簽下內野手葛維茲(Freddy Galvis)，合約內容包括今年400萬美元年薪，2020年球隊550萬美元選擇權，買斷費則為100萬美元。

現年29歲的葛維茲，去年自費城人轉戰教士，出賽162場，繳出打擊率0.248以及13轟的成績，是守優於攻的球員。他在2012年曾因藥檢未過遭大聯盟禁賽50場，不過當時堅持是因為鞋油導致藥檢不過。

葛維茲在2015至17年三季是費城人游擊大關的固定班底，加入藍鳥後，估計也將以游擊為主，並和古巴籍的小古瑞耶(Lourdes Gurriel Jr.)輪替上場時間。

古巴

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