MLB／只是煙霧彈？ 洋基根本沒向馬恰多報價

2019-01-30 11:03 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



美媒指出洋基跟本沒向馬恰多或他的經紀人正式報價，雙方只談了大方向，想搶人恐怕只是煙霧彈。 路透 分享 facebook

大聯盟自由市場上最大咖內野手馬恰多（Manny Machado）到底情歸何處？最新消息傳出，原本動作頻頻的紐約洋基隊，根本還沒向馬恰多或他的經紀人正式報價，雙方只談了大方向。

大聯盟各隊將在下個月中陸續展開春訓，但自由市場上的兩名大咖馬恰多與哈波（Bryce Harper）的新東家， 至今沒有答案。

原先一直有消息傳出，馬恰多可能轉戰洋基隊，雙方也有接觸，但遲遲未有明確消息，在此之前，洋基隊不斷進行補強，簽下包括後援投手歐塔維諾（Adam Ottavino）、游擊手土洛威斯基（Troy Tulowitzki）及二壘手勒梅休（DJ LeMahieu）等。

根據紐約每日新聞報（New York Daily News）的報導指出，有相關人士透露，洋基隊還未向馬恰多提出正式報價，僅向他的團隊進行初步溝通，能提供的合約，也比不上傳聞中白襪隊開出的1.75億美元至2.5億美元。

也有人認為，洋基隊遲遲未正式出手，主要是在製造能和馬恰多議價的空間，或甚至真的放棄爭取馬恰多。

消息透露，洋基隊的新目標可能放在補強先發投手，38歲投手沙巴西亞（CC Sabathia）在去年12月才動完心臟手術，為求保險起見，依洋基總經理凱許曼（Brian Cashman）想法，可能更有意找一名有經驗的第6號先發。