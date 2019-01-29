MLB／去年摔手套遭國民釋出 凱利找到新東家遊騎兵

2019-01-29 16:43 聯合新聞網 綜合報導



去年因為摔手道被國民釋出，季後成為自由球員的凱利找到新東家遊騎兵。 美聯社 分享 facebook

上賽季與前東家國民總教練以及經理爆發衝突的中繼投手凱利(Shawn Kelley)，據ESPN報導，今天和遊騎兵以250萬美元(約7765萬台幣)簽下1年約，外加2020年球隊選擇權。

凱利在2007年踏上大聯盟後，就一直以中繼投手身份出賽，生涯前6年待在水手、洋基，雖固定出賽，但都沒有太亮眼的成績，防禦率都在4以上。直到2015年轉到教士後才展現出壓制力，出賽53場防禦率2.45，WHIP值（每局被上壘率）則為生涯新低的1.09。

投出成績後，凱利在2016年加入國民，並成為陣中主力後援，然而去年7月31日與大都會的比賽中，球隊在25：1時派他登板，使凱利非常不悅，而在被傑克森(Austin Jackson)敲出2分砲後，他以摔手套表達不滿，還怒視休息區內的教練團，讓總教練馬丁尼茲(Dave Martinez)相當憤怒，認為此舉「不尊重球團」。

隔天球團就將凱利DFA（指定轉讓)，並在通過讓渡程序後將他將易給運動家，季後成為自由球員。總經理瑞佐(Mike Rizzo)當時說：「我認為他的舉動不但侮辱了球衣上的名字、球團，尤其是對教練的不尊重，我和他說如果你不想上場，那就走人吧。」

遊騎兵今年季外補強頻頻，積極強化球隊投手戰力。在凱利之前，遊騎兵簽下了先發投手林恩（Lance Lynn）、米勒(Shelby Miller)以及先發牛棚皆能勝任的查維茲（Jesse Chavez）。