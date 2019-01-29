MLB／小葛雷諾備受球探肯定 打擊比同齡A-Rod強

2019-01-29 14:01 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



小葛雷諾。 美聯社 分享 facebook 隸屬藍鳥的名將二代小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）剛被大聯盟官方選為百大新秀第一位，只有19歲的他展現優異的打擊能力，去年連升3階的他到了3A後依舊繳出屠殺等級的打擊數據，整季留下3成81打擊率和20轟，連球探都肯定小葛雷諾有可能是史上最佳新秀，棒子甚至比同齡的「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）、小葛瑞菲（ Ken Griffey, Jr.）和楚奧特（Mike Trout）還強。

羅德里奎茲是在1993年以狀元身分加入水手，隔年便以18歲之齡躍上大聯盟，許多球探將他視為過去這30年來的最佳新秀，不過現在卻有小葛雷諾相提並論，一名國聯高層說，「A-Rod才是最棒的，我不會把小葛雷諾擺在他之上，A-Rod是游擊手、守備流暢，每項技能都直達天花板，能跑能傳；但如果你問我誰打擊比較好，我可能會說小葛雷諾，太印象深刻了。」

另一位國聯特助曾表示，A-Rod和小葛瑞菲是他所見過的最佳素人，小葛瑞菲的運動能力最佳，A-Rod則是完成度最高的高中球員；在他們之後，楚奧特和哈波（Bryce Harper）也曾在新秀階段受到高度關注。

小葛雷諾或許不會成為五拍子的球員，但打擊能力被視為在這幾位前輩之上，包含揮棒的速度、力道和角度都在水準之上，手、眼協調也相當到味，來自美聯的球隊高層表示，「他沒有像A-Rod或楚奧特的身材，但他依舊有大好機會成為大聯盟3成打擊率和30轟的打者，他很有本事扛出看到的每一球。」

小葛雷諾也被看好青出於藍，甚至超過爸爸葛雷諾（Vladimir Guerrero）的成就，有一位國聯球隊高層說，「我很訝異小葛雷諾和他爸爸不太一樣，葛雷諾出棒積極，什麼球都揮，他兒子不會這樣，有良好的自律和平衡力。」