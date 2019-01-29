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MLB／席格睽違9個月現身道奇球場 復出有望？

2019-01-29 16:08世界日報 編譯組／綜合報導

道奇隊當家游擊手席格對復出保持謹慎。 世界日報
道奇隊當家游擊手席格對復出保持謹慎。 世界日報
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道奇隊當家游擊手席格（Corey Seager）日前出席道奇隊年度FanFest活動，也是因傷睽違九個月以來首度出現在道奇球場。被詢問是否會在賽季開幕當天正式返回球場？他保持謹慎態度。

本月稍早，道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）表示，他相信席格會準備好幾周後於亞利桑那州開始的春訓，然席格如今的謹慎態度，表明他重返球場的時間表尚不明確。

席格說：「現在一切都在掌握中，大多數情況下我感覺很好，每件事都在時間表上，我對參加春訓仍持肯定態度。」

24歲的席格上個賽季出現右肘問題，肘部在2017年末困擾著他。休賽期間，他曾加強尺側腹韌帶和周圍肌肉復健，希望能避免手術。然而去年4月底，席格出賽26場後出現投球麻痺後列入傷兵，進行韌帶重建湯米約翰手術（Tommy John surgery），宣告賽季結束。

去年8月，他還接受左臀部關節鏡手術。席格說，目前當務之急是從這幾次手術中恢復，且在它們成為嚴重問題前先行排除。

休賽期間，席格與道奇隊進行第一年仲裁，與道奇隊達成2019年400萬元薪資決議。無法出賽的他看到隊友們參加世界大賽，坦言很想上場。

「雖然感覺不好，但很想幫忙」，席格說「你還記得上一年的情況，知道這種心情，你會想試圖遠離，或者看到可以提供幫助的地方，但卻無能為力。這對我來說可能是最艱難的。」

席格表示，他在10月開始進行接球訓練，一周並投球三天。日前他的投球距離已達到120呎，他並且完成跑步、滾地球訓練。今年初始他開始進行在打擊擺動訓練，表示擊球時不會感到疼痛。

目前判斷他康復的兩個步驟，是進行擊球練習與在游擊手範圍內，投擲滾地球。

若席格在球季開幕時仍未準備好，道奇隊表示，權宜之計將由赫南德茲（Enrique Hernandez）與泰勒（Chris Taylor）擔任游擊手。

球隊棒球事務部門總裁弗里曼（Andrew Friedman）說，球隊很樂觀，希望席格在開幕賽當天能全力以赴，但球隊仍希望他放鬆，「我們會做好準備。」

道奇赫南德茲Corey Seager
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