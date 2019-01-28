MiLB／挑戰大聯盟有機會 張育成瞄準印地安人三壘

2019-01-28 12:57 中央社 洛杉磯27日專電



張育成。 報系資料照 分享 facebook 美國職棒各隊當中，台灣球員最多一隊就是克里夫蘭印地安人，在小聯盟打拚5年的內野手張育成，外界看好今年球季有機會以替補身分升上大聯盟。

備戰2019年新球季，大聯盟春訓2月中開鑼，印地安人官網今天分析一、三壘守備位置與指定打擊人選，潛力新秀第6名的23歲好手張育成，看好是三壘的替代人選。

從2002年陳金鋒開始，至今14名台灣球員擁有大聯盟經驗，2017年林子偉、胡智為、曾仁和3人大聯盟初登場是單季最多的一年，不過大聯盟去年沒有來自台灣的新面孔。

大聯盟官網作家貝爾（Mandy Bell）預測，印地安人本季先發三壘手拉米雷斯（Jose Ramirez）、一壘手包爾斯（Jake Bauers）、指定打擊桑塔納（CarlosSantana）。

明星三壘手拉米雷斯去年尾聲轉守二壘，球隊看似要把三壘交給古巴好手狄亞士（Yandy Diaz）。不過狄亞士季後交易到坦帕灣光芒，換來新秀包爾斯，包爾斯跟桑塔納可能會輪流擔綱一壘及指定打擊，拉米雷斯繼續固守三壘。

拉米雷斯續守三壘的情況下，張育成與工具人摩洛夫（Max Moroff）被視為是最優先考慮的替補人選。張育成去年在小聯盟3A有457打數，繳出13轟、62打點，打擊率、上壘率、長打率分別是0.256、0.339、0.411。

網站Let's Go Tribe專欄作家海明格（BrianHemminger）分析，張育成在農場新秀的排名從先前的第8名上升到第6，每年成績都有進步，而且「有手套、又有棒子」的攻守兼備好手。

張育成2014年在小聯盟起步，專守游擊，展現絕佳的運動天分，但印地安人已擁有頂級游擊手林多（Francisco Lindor），張育成為了爭取更多出賽空間，去年兼守三壘，秋季聯盟大放光彩。

根據球探報告，張育成揮棒速度快而有力，能把球送到各個方位，擁有中上水準砲火，2017年他在2A敲出生涯新高的24轟，展現長打火力，去年首次升上3A雖然下滑為14轟，但打擊率從0.220升上到0.256。

今年春訓在印地安人隊上，張育成將與投手胡智為、江少慶以及捕手朱立人共4名台將一起奮鬥，其中胡智為有大聯盟經驗，其他3人最高層級都達3A。