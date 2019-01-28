MLB／提前續下4年約 皇家綁定快腿安打王

2019-01-28 12:07 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



美聯社 分享 facebook 曾在2015年拿到世界大賽冠軍的皇家找到球隊重建的基石，今天美媒報導，他們和快腿安打王莫瑞菲德（Whit Merrifield）提前簽下4+1年的延長合約，總值上看3000萬美元(約新台幣9.2億元)。

除了4年1625萬美元的保障金額外，皇家還給莫瑞菲德200萬美元的激勵獎金，另外有第5年的球隊選擇權，明天就會召開記者會宣布。

皇家用行動破除今年冬天交易的傳言，其實總經理莫爾（Dayton Moore）早就說過，莫瑞菲德會是球隊未來的長期一份子，原本他將在2020年獲得薪資仲裁資格、2023年成為自由球員，現在雙方提前打好合作基礎。

30歲的莫瑞菲德直到4年前才正式登上大聯盟，當時皇家剛在前一年奪得世界大賽冠軍，隨著近幾年球團陸續送走奪冠班底，莫瑞菲德也漸漸扮演要角，上賽季他以三年級生的身分繳出192支安打傲視全聯盟，同時還是擁有45盜的盜壘王。

皇家「田徑隊」新賽季正式成形，除了莫瑞菲德外，他們還擁有去年32盜的孟德西（Adalberto Mondesi），新簽下的漢米爾頓（Billy Hamilton）上賽季也有34盜、為個人近5年新低，主打速度戰的他們只要一站上壘包，肯定會讓投手如臨大敵。