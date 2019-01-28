MLB／怎不問老爹？ 歐提茲之子向普荷斯學打擊

2019-01-28 10:45 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



老爹歐提茲的兒子(右)。 美聯社 分享 facebook 紅襪退役球星歐提茲（David Ortiz）的兒子想學打擊，除了向父親討教外，還能詢問誰的意見？答案是天使老將普荷斯（Albert Pujols），網路上有一段短片流傳，普荷斯正在指導歐提茲14歲的兒子丹傑洛（DAngelo Ortiz）打擊技巧，讓不少人期待這位名將後裔的發展。

近年越來越多球員二代逐漸竄出頭，小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）昨天剛被選為官方百大新秀第一位，另一位出自名門的「二代目」也正朝父親的腳步前進，丹傑洛在個人Instagram上刊登短片，自己正接受普荷斯的打擊指導，只見普荷斯邊講解邊示範揮擊動作，父親歐提茲也站在一旁聽課。

歐提茲和普荷斯都是多明尼加人，兩人過去皆為國家隊常客，交情可見一斑。

擁有歐提茲的血統再加上有普荷斯私人調教，許多網友看好丹傑洛的未來；爸爸歐提茲20年大聯盟生涯累積541轟，在史上排名第17，而和天使還有3年合約的普荷斯今年將展開第19個賽季，已經633支全壘打的他在史上位居第6，差27支可追上第5名的梅斯（Willie Mays），同時他也是現役最多轟。