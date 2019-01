MLB／怎不問老爹？ 歐提茲之子向普荷斯學打擊

老爹歐提茲的兒子(右)。 美聯社 分享 facebook 紅襪退役球星歐提茲(David Ortiz)的兒子想學打擊,除了向父親討教外,還能詢問誰的意見?答案是天使老將普荷斯(Albert Pujols),網路上有一段短片流傳,普荷斯正在指導歐提茲14歲的兒子丹傑洛(DAngelo Ortiz)打擊技巧,讓不少人期待這位名將後裔的發展。

近年越來越多球員二代逐漸竄出頭,小葛雷諾(Vladimir Guerrero Jr.)昨天剛被選為官方百大新秀第一位,另一位出自名門的「二代目」也正朝父親的腳步前進,丹傑洛在個人Instagram上刊登短片,自己正接受普荷斯的打擊指導,只見普荷斯邊講解邊示範揮擊動作,父親歐提茲也站在一旁聽課。

歐提茲和普荷斯都是多明尼加人,兩人過去皆為國家隊常客,交情可見一斑。

擁有歐提茲的血統再加上有普荷斯私人調教,許多網友看好丹傑洛的未來;爸爸歐提茲20年大聯盟生涯累積541轟,在史上排名第17,而和天使還有3年合約的普荷斯今年將展開第19個賽季,已經633支全壘打的他在史上位居第6,差27支可追上第5名的梅斯(Willie Mays),同時他也是現役最多轟。

Little Papi getting lessons from a legend.



🎥: @dangeloortiz34 on IG pic.twitter.com/BpgPMXIk7d