MLB／名人堂全票425 李維拉：跟我家門牌一樣

李維拉。 歐新社 分享 facebook 全美棒球記者協會昨天在紐約舉辦年度晚宴,將上賽季的個人獎項頒給各得獎人;創下全票紀錄進入名人堂的前洋基守護神李維拉(Mariano Rivera)也趁著地利之便出面站台,擔任重量級嘉賓。

這是李維拉在當選名人堂後第一個公開行程,不免被邀上台發表感言,拿到全部425張選票肯定的他說,「425,真是個好數字,跟我家門牌地址一樣。」

李維拉的幽默感讓全場響起一片笑聲,接著他繼續說,「我想對球迷說,謝謝你們,謝謝你們,全部的棒球迷都很棒,但紐約的球迷你們是第一名,即使你們在我砸鍋的時候會給我噓聲,但我還是愛你們。」

李維拉19年大聯盟生涯統統待在洋基,守下大聯盟史上最多的652次救援成功,5度獲得最佳後援投手獎、13次入選明星賽、5枚世界大賽冠軍戒,他以傳奇前輩的身分給現場的傑出球星們建言,「我要恭喜全部球員,我希望你們繼續保持下去,我的建議是一直努力打球,熱愛比賽,尊重比賽。」

Got the pleasure to take a picture with who's considered the greatest of all time...and also Mariano Rivera @29alltime pic.twitter.com/WMZ2zReYZc