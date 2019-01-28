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MLB／名人堂全票425 李維拉：跟我家門牌一樣

2019-01-28 08:53聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

李維拉。 歐新社
李維拉。 歐新社
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全美棒球記者協會昨天在紐約舉辦年度晚宴，將上賽季的個人獎項頒給各得獎人；創下全票紀錄進入名人堂的前洋基守護神李維拉（Mariano Rivera）也趁著地利之便出面站台，擔任重量級嘉賓。

這是李維拉在當選名人堂後第一個公開行程，不免被邀上台發表感言，拿到全部425張選票肯定的他說，「425，真是個好數字，跟我家門牌地址一樣。」

李維拉的幽默感讓全場響起一片笑聲，接著他繼續說，「我想對球迷說，謝謝你們，謝謝你們，全部的棒球迷都很棒，但紐約的球迷你們是第一名，即使你們在我砸鍋的時候會給我噓聲，但我還是愛你們。」

李維拉19年大聯盟生涯統統待在洋基，守下大聯盟史上最多的652次救援成功，5度獲得最佳後援投手獎、13次入選明星賽、5枚世界大賽冠軍戒，他以傳奇前輩的身分給現場的傑出球星們建言，「我要恭喜全部球員，我希望你們繼續保持下去，我的建議是一直努力打球，熱愛比賽，尊重比賽。」

李維拉洋基大聯盟
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