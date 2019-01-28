史上最強選球眼 馬丁尼茲憑巧打躋身名人堂

出身波多黎各，終身為水手隊效力的指定打者馬丁尼茲（Edgar Martinez）在上週與其他三位偉大球員李維拉（Mariano Rivera）、已過世的哈勒戴（Roy Halladay）及穆西納（Mike Mussina）獲選為名人堂最新成員。從退休那一年開始，馬丁尼茲是否夠格入選名人堂就一直是球界熱烈討論的話題。直至今日，許多人仍認為生涯大半時間都擔任指定打者，累積成績及獎項也不夠份量的馬丁尼茲不是他們心目中的名人堂球員。也因此2004年退休的馬丁尼茲第一年票選只拿到36.2%的選票，直到最後一次有資格獲選的今年才終於入選。

前水手隊強打馬丁尼茲在獲名人堂票選資格後，苦苦等待到第10年才通過門檻。 美聯社 分享 facebook

但許多名人堂球員都大加讚揚馬丁尼茲，認為不論場上表現、場下為人都值得令人尊敬的他，絕對夠格成為名人堂的一員。這樣的讚美最常出自曾與他交手多次的名人堂投手口中。今年名人堂票選公佈後大聯盟官網刊登了一項有趣的數據：馬丁尼茲生涯與其他三位名人堂新成員交手的數據分別是：面對穆西納的打擊三圍.307/.337/.627、面對哈勒戴是.444/.474/.722、面對史上最強終結者李維拉更高達.579/.652/.1053。李維拉過去接受訪問時就曾說過沒有任何一個打者會令他畏懼，但只有一位打者他最不想碰到——當然就是把他吃得死死的馬丁尼茲。2015年入選名人堂的派卓．馬丁尼茲（Pedro Martinez）也說艾德葛是他投手生涯中所遇過最難纏的打者之一——儘管兩人交手33次艾德葛只擊出3支一壘安打（及7次保送），因為他的選球及與投手纏鬥的能力實在太可怕。

馬丁尼茲高超的打擊技巧讓洋基、紅襪兩大名投都對他讚譽有加。 美聯社 分享 facebook

說馬丁尼茲是史上選球最強的打者之一絕非過譽。他生涯有11季上壘率四成以上，保送次數也比三振多。1995年上壘率甚至高達.479。在他生涯全盛時期，水手同時擁有羅德里奎茲（Alex Rodriguez）、葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）、他跟彪納（Jay Buhner）四位球星，是當時全大聯盟最令投手畏懼的打線。而長年不動第四棒的馬丁尼茲一直是前一棒葛瑞菲最好的保護，因為他的打擊實在穩定。自1995年起六年間馬丁尼茲只有一季OPS不到1，年年打擊率都在.322以上。而且馬丁尼茲雖不刻意追求全壘打，除了2000年轟出37發全壘打外生涯沒有一季破30，但這六年之中他每年都能量產24發以上的全壘打。

儘管擁有如此卓越的打擊火力，但馬丁尼茲的生涯打擊成績在名人堂成員中確實不算突出，原因在於他是典型的大器晚成型球員。馬丁尼茲在1982年將滿20歲時才被水手以區區四千美金簽下，當時他除了在波多黎各老家打半職業比賽外，還到藥廠生產線兼差賺著四塊美金的時薪。直到24歲馬丁尼茲才升上大聯盟，之後兩年又數度在大小聯盟上上下下，27歲那年才終於站穩水手三壘手位置，並且在1992年拿下第一座打擊王。但接下來兩年馬丁尼茲頻頻受傷，於是水手高層決定，讓他專心致力於打擊才是對球隊助益最大的選項，開始讓他擔任專職DH。

前水手隊名捕威爾森特地將11號旗幟掛在西雅圖知名地標太空針塔上，以慶祝隊友馬丁尼茲進入名人堂。 美聯社 分享 facebook

馬丁尼茲果然不負所託，馬上在1995年打出生涯最佳球季。不但打擊率、上壘率、OPS及二壘安打都是美聯第一，而且在葛瑞菲受傷、水手到八月還一度落後分區第一的天使13場勝差的絕對劣勢下，靠他的棒子跟強森（Randy Johnson）的熱投演出奇蹟式的大逆轉，帶領水手打進隊史第一次季後賽。馬丁尼茲在八月的打擊三圍高達.398/.560/.786。但好戲還在後頭，進入分區季後賽面對即將建立王朝的洋基，馬丁尼茲在五場大戰中21個打數擊出12支安打，打擊三圍高達.571/.667/1.000。其中最重要的一支安打當然就是第五戰11局下半，一棒將葛瑞菲送回本壘拿下致勝分的再見二壘打。這隻安打不但是馬丁尼茲生涯的最佳註腳，也是所有水手球迷終生難忘的寶貴回憶。

馬丁尼茲的生涯巔峰正是水手隊史最輝煌的時刻，儘管他的光芒時常被其他球星包括葛瑞菲、強森、羅德里奎茲及後來加入的鈴木一朗所掩蓋。但隊上其他球星來來去去，他都是最穩定的存在，也是水手當年能夠年年具競爭力的最大公約數。1999年球季結束後葛瑞菲離開水手，年已37歲的馬丁尼茲則以145分打點拿下打點王。隔年羅德里奎茲轉投遊騎兵，他又以.966的OPS與鈴木一朗一同帶領水手打下116勝。整個球員生涯全部奉獻給水手的馬丁尼茲至今仍是隊史上出賽數最多、也是唯二能夠高掛背號的球員。

馬丁尼茲(中)在1999年打出24支全壘打、.337打擊率、.447上壘率(大聯盟第一)，小葛瑞菲(右)則是有48轟，賈西亞(左)拿下17勝。馬丁尼茲和小葛瑞菲最後都進入名人堂，賈西亞則是曾到義大犀牛打球。 2000 Pacific 球員卡 分享 facebook

如果要幫史上最偉大的指定打者做排名，生涯打席數有72%是以DH之姿上場打擊的馬丁尼茲不但排在「老爹」歐提茲（David Ortiz）之後，另一位名人堂打者「重傷害」湯瑪斯（Frank Thomas）很可能也得排在他前面。但馬丁尼茲今天能夠在許多球員及球迷的揄揚聲中入選名人堂，證明他不僅僅是DH這個位置的佼佼者，也是史上最偉大的打者之一。馬丁尼茲最終能夠入選名人堂，的確是他傑出球員生涯遲來的最佳肯定。