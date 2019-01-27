MLB／大谷領獎秀英文演說 自嘲下次不會帶小抄

2019-01-27 12:43 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



大谷翔平參與冰球比賽。 美聯社 分享 facebook 大谷翔平今天出席全美棒球記者協會晚宴領取美聯新人王的獎項，正要展開旅美生涯第2年的他英文進步神速，儘管有翻譯水原一平隨行，大谷仍靠自己的力量上台發表2分鐘的英文得獎感言，讓現場800多位嘉賓為之驚艷，不過最後他仍自嘲一番，「希望下次我再站在這裡時不用帶小抄。」

大谷翔平在天使總管艾普勒（Billy Eppler）的引介後上台，艾普勒用這段話形容自家的新看板，「人們叫挑戰未知領域的人先鋒者，讓我們得以從他們的身上學習，大谷你就是先鋒。」

穿著黑色西裝的大谷翔平一人走上演講台，留下翻譯水原一平在座位上，一開口就以英文說道，「首先謝謝大家，能和其他傑出選手一起來到這個舞台，我發自內心深處感到光榮。」

大谷翔平除了恭賀現場其它得獎者外，還一一感謝全美棒球記者協會、天使球團、隊友和經紀公司，「我想向從日本遠道而來的雙親達謝。」現場螢幕立刻拍向大谷的父母，來賓也響起掌聲喝采。

結束完英文演說，大谷翔平不忘展現幽默感，直說下次不想再帶小抄上台，引來全場哄堂大笑，他自己則帶著笑容，將紙條收進上衣口袋退場。

紅襪球星貝茲（Mookie Betts）在同個場合帶回他的美聯MVP大獎，說著，「能在贏得世界大賽冠軍後再拿到MVP很特別，但現在在紐約，我知道會有噓聲。」

這次盛會在全美棒球記者協會的紐約分會舉行，剛創下名人堂全票當選紀錄的前洋基守護神李維拉（Mariano Rivera）也有出席。