MLB／大谷領獎秀英文演說 自嘲下次不會帶小抄

大谷翔平參與冰球比賽。 美聯社 分享 facebook 大谷翔平今天出席全美棒球記者協會晚宴領取美聯新人王的獎項,正要展開旅美生涯第2年的他英文進步神速,儘管有翻譯水原一平隨行,大谷仍靠自己的力量上台發表2分鐘的英文得獎感言,讓現場800多位嘉賓為之驚艷,不過最後他仍自嘲一番,「希望下次我再站在這裡時不用帶小抄。」

大谷翔平在天使總管艾普勒(Billy Eppler)的引介後上台,艾普勒用這段話形容自家的新看板,「人們叫挑戰未知領域的人先鋒者,讓我們得以從他們的身上學習,大谷你就是先鋒。」

穿著黑色西裝的大谷翔平一人走上演講台,留下翻譯水原一平在座位上,一開口就以英文說道,「首先謝謝大家,能和其他傑出選手一起來到這個舞台,我發自內心深處感到光榮。」

大谷翔平除了恭賀現場其它得獎者外,還一一感謝全美棒球記者協會、天使球團、隊友和經紀公司,「我想向從日本遠道而來的雙親達謝。」現場螢幕立刻拍向大谷的父母,來賓也響起掌聲喝采。

結束完英文演說,大谷翔平不忘展現幽默感,直說下次不想再帶小抄上台,引來全場哄堂大笑,他自己則帶著笑容,將紙條收進上衣口袋退場。

紅襪球星貝茲(Mookie Betts)在同個場合帶回他的美聯MVP大獎,說著,「能在贏得世界大賽冠軍後再拿到MVP很特別,但現在在紐約,我知道會有噓聲。」

這次盛會在全美棒球記者協會的紐約分會舉行,剛創下名人堂全票當選紀錄的前洋基守護神李維拉(Mariano Rivera)也有出席。

"What an honor it is to share this stage with so many great players."



Shohei Ohtani received his Jackie Robinson Rookie of the Year Award from GM Billy Eppler at the Awards Dinner.