MLB／沒進名人堂怪媒體 席林：我從未說過種族歧視的話

2019-01-27 11:50 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



席林因挺川普，而未進名人堂？ 美聯社 分享 facebook 紅襪強投席林（Curt Schilling）今年再度無緣進入名人堂，即使有美國總統川普（Donald Trump）的背書，60.9％的得票率未能超越75％的門檻，席林怪罪媒體偏頗，並稱自己「從未說過種族歧視的話」。

席林在接受廣播電台訪問時談到名人堂票選，他說：「我懂這些棒球作家，現在這個年代，左派打算把我在媒體中邊緣化，人們批評我是種族歧視者，但我一生中從未說過種族歧視的話。」

席林過去有不少爭議言論，曾在個人推特影射穆斯林為納粹，貼上希特勒照片，還在臉書分享，一個戴假髮穿女裝的胖男人照片，旁邊寫著「請讓他進女廁跟你的女兒一起小便！不然你就是冷血該死的保守主義者。」支持立法禁止跨性別者使用女廁。

這些言論最終使席林丟了ESPN球評工作，去年紅襪世界大賽請來2004年的奪冠班底，也沒有邀請他到場，即使川普在推特上發文力挺，認為席林擁有的偉大紀錄應該要進名人堂，但最終未獲多數美國棒球作家協會成員青睞。

席林也跳出來挺邦茲（Barry Bonds）跟克萊門斯（Roger Clemens），「還記得邦茲跟克萊門斯正紅的時候嗎？那些作家票選他們為MVP跟塞揚獎，結果同一批人現在卻不投他們進名人堂。」