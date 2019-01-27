親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
林書豪專區
棒球
MLB
籃球
澳網
綜合
路跑
年度10大回顧

澳網／約克維奇擒蠻牛 超山普拉斯捧大滿貫15冠

不捨女兒陳思宇落選 陳建銘：我很想罵髒話

運動筆記南湖社區大學悠活樂跑課 七分速的接力賽路跑／不當人體吸塵器 出門必備運動裝備「口罩」
健行筆記嚮導的即刻救援何時啟動？ 以小紅帽松羅湖的即刻救援為例【台中 | 南湖大山】探索新台幣2000元背面的秘境
NBA焦點球員- Kevin Durant (1月27日)今日十大好球 (1月27日)

MLB／沒進名人堂怪媒體 席林：我從未說過種族歧視的話

2019-01-27 11:50聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

席林因挺川普，而未進名人堂？ 美聯社
席林因挺川普，而未進名人堂？ 美聯社
分享
紅襪強投席林（Curt Schilling）今年再度無緣進入名人堂，即使有美國總統川普（Donald Trump）的背書，60.9％的得票率未能超越75％的門檻，席林怪罪媒體偏頗，並稱自己「從未說過種族歧視的話」。

席林在接受廣播電台訪問時談到名人堂票選，他說：「我懂這些棒球作家，現在這個年代，左派打算把我在媒體中邊緣化，人們批評我是種族歧視者，但我一生中從未說過種族歧視的話。」

席林過去有不少爭議言論，曾在個人推特影射穆斯林為納粹，貼上希特勒照片，還在臉書分享，一個戴假髮穿女裝的胖男人照片，旁邊寫著「請讓他進女廁跟你的女兒一起小便！不然你就是冷血該死的保守主義者。」支持立法禁止跨性別者使用女廁。

這些言論最終使席林丟了ESPN球評工作，去年紅襪世界大賽請來2004年的奪冠班底，也沒有邀請他到場，即使川普在推特上發文力挺，認為席林擁有的偉大紀錄應該要進名人堂，但最終未獲多數美國棒球作家協會成員青睞。

席林也跳出來挺邦茲（Barry Bonds）跟克萊門斯（Roger Clemens），「還記得邦茲跟克萊門斯正紅的時候嗎？那些作家票選他們為MVP跟塞揚獎，結果同一批人現在卻不投他們進名人堂。」

名人堂紅襪棒球
【限時】春節出遊、賞名畫！免費送你去《俄羅斯普希金特展》→

相關新聞

MLB／大谷領獎秀英文演說 自嘲下次不會帶小抄

2019-01-27 12:43

MLB／大聯盟官網百大新秀 名將之後小葛雷諾拿第一

2019-01-27 11:14

MLB／動心臟手術後 道奇終結者簡森甩肉11公斤

2019-01-27 08:51

MLB／陳偉殷返美自主訓練 3台將跟著去

2019-01-26 23:57

MLB／王維中再旅美 可望落腳美聯西區

2019-01-26 23:55

MLB／王維中可望重返美職 落腳美西球隊

2019-01-26 21:28

MLB／教士全都要 想追馬恰多、哈波、瑞爾穆托

2019-01-26 11:48

MLB／曾說可三振貝比魯斯 洋基新援承認舉錯例

2019-01-26 11:28

MLB／從光芒到水手 史密斯最期待看到很多球迷

2019-01-26 11:14

MLB／紅襪延期白宮行 林子偉是否參加出變數

2019-01-26 10:40

MLB十大新秀完成準備 2019蓄勢待發

2019-01-25 07:00

再添三振機器歐塔維諾 洋基牛棚可能是史上最強

2019-01-23 07:00

球隊大玩兩手策略 薪資異裂讓年輕球員發大財

2019-01-21 07:00

五大最可能進步先發投手 史崔普林、邦迪帶頭衝

2019-01-18 07:00

超長型大合約幾乎都爛尾 各球團不敢再一簽十年

2019-01-16 07:00

五大CP值最高好約 洋基、紅襪、道奇全沒份

2019-01-14 07:00

有馬恰多、哈波又如何？大聯盟自由市場仍冷爆

2019-01-13 07:00

改變球員評價方式 大聯盟球團越來越科學化

2019-01-11 07:00

重建中卻搶菊池雄星？水手寄望的是明後年

2019-01-10 07:00

五大球星待退 2019將成告別舞台

2019-01-07 07:00

棒球怪事年年有 大聯盟去年特別多！

2019-01-04 07:00

印地安人巔峰已過 雙城可望篡位美中王座

2019-01-04 07:00

2019新年快樂 點名穿過19號的大聯盟名將

2019-01-03 07:00

五大怪異投手 新球季值得繼續關注

2018-12-31 07:00

哈波北漂楓葉國非空穴來風 藍鳥有本錢搶人

2018-12-29 07:00

大聯盟平均年薪14年首次下滑 反映重大產業危機

2018-12-28 07:00

MLB選秀大預測 老虎急需王牌入袋

2018-06-04 21:28

大聯盟突破僵局制勢在必行 將考驗終結者真價值

2018-03-21 15:47
看更多

熱門文章

NBA／林書豪連3場得分上雙 老鷹111:120仍折翅

2019-01-27 13:23

NBA／杜蘭特33分領軍 勇士勝綠衫軍收10連勝

2019-01-27 12:10

NBA／杜蘭特隨手一拋就大半場投進 觀眾驚呆了

2019-01-27 10:49

MLB／王維中可望重返美職 落腳美西球隊

2019-01-26 21:28

NBA／歡度42歲生日 卡特盼回暴龍退役

2019-01-27 09:39

澳網／約克維奇直落三勝納達爾 男單7冠新紀錄

2019-01-27 19:07

NBA／波波維奇客場累積521勝 躍居史上第一

2019-01-27 13:05

NBA／柯爾生涯第300勝 北美四大職業運動最速紀錄

2019-01-27 15:42

NBA／復出倒數？詹姆斯首度參加對抗訓練

2019-01-27 09:12

澳網／大坂直美改寫多項紀錄 克薇歐娃丟冠軍贏掌聲

2019-01-26 21:01

澳網／大坂直美將登球后成日本首位 外媒誇讚

2019-01-27 07:52

NBA／錯失明星賽先發 獨行俠新秀唐西奇飆32分

2019-01-26 23:49

NBA／勇士拉出10連勝 柯瑞：還不到完美

2019-01-27 15:59

NBA／約柯奇飆大三元 金塊主場力壓殘陣76人

2019-01-27 13:44

NBA／麥凱倫首度大三元獵老鷹 林書豪10分6助

2019-01-27 13:36

麥凱倫壓著老鷹打 林書豪偶有亮點

2019-01-27 14:00

MLB／王維中再旅美 可望落腳美聯西區

2019-01-26 23:55

NBA／蓋伊生涯數據里程碑 2007年後第3人

2019-01-27 11:47

NBA／綠衫軍決勝期飲恨 霍福特：面對勇士不能出錯

2019-01-27 18:12

澳網／隔7年再經典對決 納達爾、約克維奇爭冠

2019-01-27 08:34

日職／火腿報到第一天 王柏融稱讚二軍基地

2019-01-27 11:13

MLB／大谷翔平黑西裝領新人王 球星合照求同框

2019-01-27 09:57

NBA／歐拉迪波發文自勉 未來定會強勢回歸

2019-01-27 10:31

NBA／德羅展膝蓋痠痛缺陣 艾德里奇領軍止連敗

2019-01-27 10:10

中職／味全龍10年隊史 寫下滿滿紀錄

2019-01-27 10:10

MLB／陳偉殷返美自主訓練 3台將跟著去

2019-01-26 23:57

NBA／今日戰績表 勇士五星攻了98分取下10連勝

2019-01-27 13:30

NBA／連6季上演10連勝 勇士追平馬刺紀錄

2019-01-27 18:20

澳網／日本小威稱霸 將成亞洲首位球后

2019-01-26 23:33

MLB／大聯盟官網百大新秀 名將之後小葛雷諾拿第一

2019-01-27 11:14

MLB／大谷領獎秀英文演說 自嘲下次不會帶小抄

2019-01-27 12:43

NBA／柯利「雙十」領軍 灰熊退溜馬中止8連敗

2019-01-27 11:42

NBA／丁威迪將接受手術 預計休兵3至6周

2019-01-27 10:51

NBA／連續22場球隊得分王 哈登史上第3人

2019-01-27 18:11

澳網／53度對納達爾 約克維奇：連我都想買票看

2019-01-27 14:56

MLB／動心臟手術後 道奇終結者簡森甩肉11公斤

2019-01-27 08:51

MLB／沒進名人堂怪媒體 席林：我從未說過種族歧視的話

2019-01-27 11:50

SBL／傷兵不斷 裕隆不敵達欣吞4連敗

2019-01-26 22:18

澳網／約克維奇擒蠻牛 超山普拉斯捧大滿貫15冠

2019-01-27 19:01

SBL／金酒不敵台啤仍保龍頭 吳俊雄：學當永恆強者

2019-01-26 19:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top