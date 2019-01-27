MLB／大聯盟官網百大新秀 名將之後小葛雷諾拿第一

2019-01-27 11:14 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



小葛雷諾。 美聯社 分享 facebook 大聯盟官網今天公布2019年度百大新秀榜，名將之後小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）拿下第一，教士農場深厚，10人入選是各隊最多，也創下新紀錄，其中包括排名第2的塔帝斯（Fernando Tatis Jr.）。

背負名人堂球星老爸葛雷諾（Vladimir Guerrero）的光環，小葛雷諾去年在3A繳出3成36打擊率、6轟、16打點的成績，春訓期間13打數敲出7安打，包括1發全壘打、1支二壘安打，今年再度受邀參加大聯盟春訓。

今年雖然沒有台灣球員入選百大新秀，不過釀酒人隊唯一入選的日浦（Keston Hiura）是華裔與日裔混血，排名列在第20，在二壘手中排名第1，去年秋季聯盟更拿下MVP，23場出賽打擊率3成23。

馬林魚近年來農場貧乏，基特（Derek Jeter）接手後，雖然交易走史丹頓（Giancarlo Stanton）、葉力奇（Christian Yelich）、歐蘇納（Marcell Ozuna）等大咖，但重點放在減輕薪資，未換回任何一位百大新秀，今年唯一一位擠入榜中的維克多（Victor Victor Mesa）是來自古巴的國際球員，排名第99。

單隊入選最多百大新秀紀錄過去由紅襪隊保持，在2014年共有9人入選，今年教士創下新高，其中更有7人排名在前50名以內，有5人被認為今年就有機會站上大聯盟。

去年百大新秀中，有25人站上大聯盟，包括以投打「二刀流」成為最熱門話題的大谷翔平，也順利拿下美聯新人王獎座，新秀榜第二的亞古納（Ronald Acuna Jr.）則登上國聯新人王。