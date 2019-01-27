MLB／動心臟手術後 道奇終結者簡森甩肉11公斤

2019-01-27 08:51 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



簡森。 美聯社 分享 facebook 道奇終結者簡森（Kenley Jansen）為了根治心律不整的老毛病，去年賽季結束後在11月動了第2次心臟手術，如今過了2個月，他首度公開現身，努力調整飲食後身型變得更加精實，自曝減掉25磅（約11公斤）的他直說已經準備好展開新賽季。

簡森去年8月在賽季中發病而進入傷兵名單，當時隨隊作客洛磯，心臟再次受到丹佛海拔高、空氣稀薄的刺激，所幸短暫休養並服用抗凝血劑後重返球場，不過後來稱藥物會影響他投球表現，下定決心季後再一次進行手術。

「我完全覺得良好，準備好上工了。」簡森說道。他在前天剛投完今年第一次牛棚。預期能趕上開幕戰復出。

31歲的簡森去年賽季雖然有38就援點，但防禦率3.01創下生涯新高，季中從傷兵名單復出後的4場比賽更是掉7分，季後賽也在世界大賽砸鍋2次救援機會，對此他說，「我對去年不完全滿意，所以我把它化為動力，每一年都可以進步，就算我今年有個不錯的一年，明年我也想要更好。」

在甩掉25磅後，簡森現在體重降為258磅（約117公斤），這是他自2012年以來的最低體重，目的就是維持健康，現在他每天重訓2次，也戒掉糖和碳水化合物，表示有自信今年上洛磯主場沒問題。

道奇另一名傷兵席格（Corey Seager）也將走出因韌帶重建手術（Tommy John）而缺席整賽季的陰霾，今年積極尋求復出，這位當家游擊手說，「我現在還沒進行到的，就只剩接滾地球然後傳向內野，目前還沒有任何暫定的歸期，但我正面看待。」