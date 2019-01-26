親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
林書豪專區
棒球
MLB
籃球
澳網
綜合
路跑
年度10大回顧
運動筆記路跑／不當人體吸塵器 出門必備運動裝備「口罩」賽事心得／鎮西堡祖靈之鑰100K 我的初百K
健行筆記嚮導的即刻救援何時啟動？ 以小紅帽松羅湖的即刻救援為例【台中 | 南湖大山】探索新台幣2000元背面的秘境
NBA賽事精華- 灰狼 vs. 爵士 (1月26日)今日十大好球 (1月26日)

MLB／曾說可三振貝比魯斯 洋基新援承認舉錯例

2019-01-26 11:28聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

歐塔維諾。 美聯社
歐塔維諾。 美聯社
分享
洋基最新補強歐塔維諾（Adam Ottavino）今天正式在加盟記者會亮相，這位牛棚投手因日前一番「每次都可以三振貝比魯斯（Babe Ruth）」的言論引起爭議，現在他認錯表示，不應該拿棒球之神來舉例，並沒有不尊重大前輩的意思。

在達成3年2700萬美元的協議後，歐塔維諾成為洋基隊史第一位0號球衣的擁有者，不過在他笑說「美夢成真」同時，美媒更關注他在簽約前曾說過，若是貝比魯斯活在現代，他能三振每個打席。

歐塔維諾如今回應，「我很訝異這件事爆紅了，我當下是想解釋棒球史上關於投球的演變，但大概是舉了不好的例子，貝比魯斯是我不該在舉例時碰到的名字。」

歐塔維諾說這一番的言論確實引來出乎意料的後續效應，「我得到許多批評，其中最搞笑的是我叔叔告訴我不論去哪，都可以聽到人們在討論這件事，但我無意不敬，我是個重度的棒球歷史迷，也很喜歡棒球賽，只因為這是無法證明的事，所以我拿來說一下嘴。」

33歲的歐塔維諾去年在洛磯繳出77場出賽，6勝4敗、防禦率2.43的成績，並有112次三振，今年他將和布里頓（Zach Britton）、巴坦希斯（Dellin Betances）及查普曼（Aroldis Chapman）等人合組洋基鐵牛棚，他表示目前正致力於練新球種。

棒球洋基牛棚
【限時】春節出遊、賞名畫！免費送你去《俄羅斯普希金特展》→

相關新聞

MLB／紅襪延期白宮行 林子偉是否參加出變數

2019-01-26 10:40

MLB／點名一朗全票入選名人堂 大聯盟列6原因

2019-01-26 08:24

MLB／王維中可望重返美職 落腳美西球隊

2019-01-26 21:28

MLB／教士全都要 想追馬恰多、哈波、瑞爾穆托

2019-01-26 11:48

MLB／從光芒到水手 史密斯最期待看到很多球迷

2019-01-26 11:14

MLB／不偏心 哈勒戴穆西納名人堂球帽沒Logo

2019-01-26 08:22

MLB／大谷翔平驚喜現身 為冰球賽開球

2019-01-25 15:27

MLB十大新秀完成準備 2019蓄勢待發

2019-01-25 07:00

再添三振機器歐塔維諾 洋基牛棚可能是史上最強

2019-01-23 07:00

球隊大玩兩手策略 薪資異裂讓年輕球員發大財

2019-01-21 07:00

五大最可能進步先發投手 史崔普林、邦迪帶頭衝

2019-01-18 07:00

超長型大合約幾乎都爛尾 各球團不敢再一簽十年

2019-01-16 07:00

五大CP值最高好約 洋基、紅襪、道奇全沒份

2019-01-14 07:00

有馬恰多、哈波又如何？大聯盟自由市場仍冷爆

2019-01-13 07:00

改變球員評價方式 大聯盟球團越來越科學化

2019-01-11 07:00

重建中卻搶菊池雄星？水手寄望的是明後年

2019-01-10 07:00

五大球星待退 2019將成告別舞台

2019-01-07 07:00

棒球怪事年年有 大聯盟去年特別多！

2019-01-04 07:00

印地安人巔峰已過 雙城可望篡位美中王座

2019-01-04 07:00

2019新年快樂 點名穿過19號的大聯盟名將

2019-01-03 07:00

五大怪異投手 新球季值得繼續關注

2018-12-31 07:00

哈波北漂楓葉國非空穴來風 藍鳥有本錢搶人

2018-12-29 07:00

大聯盟平均年薪14年首次下滑 反映重大產業危機

2018-12-28 07:00

清倉拍賣換未來 水手重建是必要之惡

2018-12-27 07:00

MLB選秀大預測 老虎急需王牌入袋

2018-06-04 21:28

大聯盟突破僵局制勢在必行 將考驗終結者真價值

2018-03-21 15:47
看更多

熱門文章

NBA／三分球大賽新焦點 柯瑞兄弟有望對決

2019-01-26 16:28

NBA／哈登逾30分紀錄達22場 火箭驚險退暴龍

2019-01-26 11:42

NBA／「半獸人」再現光芒 法瑞德：火箭很適合我

2019-01-26 18:29

NBA／19歲上演全能數據 唐西奇史上第3人

2019-01-26 13:21

澳網／日本大坂直美苦戰三盤女單奪冠 登新球后

2019-01-26 19:10

NBA／沒入選明星賽先發 韋德：我也不會選自己

2019-01-26 09:20

NBA／湖人近況不佳 傳詹姆斯團隊盼開除教頭

2019-01-26 10:47

中職／過去對戰最大苦主 中信兄弟想吸收郭泓志

2019-01-26 09:54

NBA／出賽903場才拿大三元 威廉斯：會好好慶祝

2019-01-26 15:56

中職／郭泓志若加盟兄弟 4隊將只剩猿隊沒待過

2019-01-26 08:27

棒球／國際賽大變革 U23、U18世界盃改7局制

2019-01-26 08:45

NBA／金塊爵士衝突事件 約柯奇離開板凳席遭禁賽

2019-01-26 10:10

NBA／朗多歸隊 湖人仍遭灰狼咬

2019-01-26 00:02

MLB／點名一朗全票入選名人堂 大聯盟列6原因

2019-01-26 08:24

澳網／大滿貫14連勝好猛 大坂直美首位亞洲球后

2019-01-26 19:23

澳網／決賽又碰頭 約克維奇不想重演馬拉松大戰

2019-01-26 09:59

NBA／安戴托昆波末節爆發 公鹿強勢逆轉黃蜂

2019-01-26 14:17

NBA／威廉斯生涯首度大三元 快艇客場逆轉公牛

2019-01-26 12:17

MLB／不偏心 哈勒戴穆西納名人堂球帽沒Logo

2019-01-26 08:22

日職／春訓將啟動 王柏融新球場適應「大丈夫」

2019-01-26 10:53

MLB／曾說可三振貝比魯斯 洋基新援承認舉錯例

2019-01-26 11:28

澳網／女單爭冠 大坂直美：對決克薇歐娃是硬仗

2019-01-26 12:33

MLB／王維中可望重返美職 落腳美西球隊

2019-01-26 21:28

NBA／火箭傳利多 保羅周一對魔術將回歸

2019-01-26 08:35

史上最年輕！13歲華裔劉美賢奪美國花式滑冰冠軍

2019-01-26 15:56

澳網／大坂直美改寫多項紀錄 克薇歐娃丟冠軍贏掌聲

2019-01-26 21:01

NBA／約柯奇禁賽無礙 金塊火力四射轟垮太陽

2019-01-26 14:58

MLB／教士全都要 想追馬恰多、哈波、瑞爾穆托

2019-01-26 11:48

NBA／唐斯第四節狂拉尾盤 爵士主場險翻船

2019-01-26 14:50

日職／王柏融啟程赴日 「想我就來日本吧」

2019-01-26 16:42

NBA／籃網板凳合力搶分 擊退尼克勇奪6連勝

2019-01-26 11:50

SBL／雙衛情緒失控 達欣慘敗

2019-01-26 00:06

NBA／國王雙衛聯手攻48分 灰熊苦吞8連敗

2019-01-26 15:35

澳網／驚奇之旅畫休止符 普耶仍滿意這兩周表現

2019-01-26 07:50

NBA／溫史洛率熱火成功逆襲 騎士本季10勝再等等

2019-01-26 12:18

NBA／比爾、格林聯手攻51分 巫師客場險勝魔術

2019-01-26 11:19

MLB／紅襪延期白宮行 林子偉是否參加出變數

2019-01-26 10:40

NBA／勇士華府行拜訪歐巴馬 不去白宮續打臉川普

2019-01-26 17:54

NBA／今日戰績表 哈登35分火箭險勝暴龍

2019-01-26 12:48

NBA／騎士湯普森左腳傷未癒 將再缺席兩周時間

2019-01-26 11:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top