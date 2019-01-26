MLB／曾說可三振貝比魯斯 洋基新援承認舉錯例

2019-01-26 11:28 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



歐塔維諾。 美聯社 分享 facebook 洋基最新補強歐塔維諾（Adam Ottavino）今天正式在加盟記者會亮相，這位牛棚投手因日前一番「每次都可以三振貝比魯斯（Babe Ruth）」的言論引起爭議，現在他認錯表示，不應該拿棒球之神來舉例，並沒有不尊重大前輩的意思。

在達成3年2700萬美元的協議後，歐塔維諾成為洋基隊史第一位0號球衣的擁有者，不過在他笑說「美夢成真」同時，美媒更關注他在簽約前曾說過，若是貝比魯斯活在現代，他能三振每個打席。

歐塔維諾如今回應，「我很訝異這件事爆紅了，我當下是想解釋棒球史上關於投球的演變，但大概是舉了不好的例子，貝比魯斯是我不該在舉例時碰到的名字。」

歐塔維諾說這一番的言論確實引來出乎意料的後續效應，「我得到許多批評，其中最搞笑的是我叔叔告訴我不論去哪，都可以聽到人們在討論這件事，但我無意不敬，我是個重度的棒球歷史迷，也很喜歡棒球賽，只因為這是無法證明的事，所以我拿來說一下嘴。」

33歲的歐塔維諾去年在洛磯繳出77場出賽，6勝4敗、防禦率2.43的成績，並有112次三振，今年他將和布里頓（Zach Britton）、巴坦希斯（Dellin Betances）及查普曼（Aroldis Chapman）等人合組洋基鐵牛棚，他表示目前正致力於練新球種。