MLB／從光芒到水手 史密斯最期待看到很多球迷

2019-01-26 11:14 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



史密斯。 美聯社 分享 facebook 去年11月從光芒被交易到水手，外野手史密斯（Mallex Smith）被問到新球季最期待的事，他回答：「看到球迷在看台加油。」光芒去年觀眾人數倒數第二，僅優於馬林魚，2012到2017年更是蟬連爐主。

光芒昨天向媒體介紹史密斯的加入，史密斯表示，他不知道其他隊友之前效力過哪些球隊，「不過我會好好享受球迷站在觀眾席的感覺，這對我來說很重要，我非常期待看到座位被塞滿的樣子。」

史密斯的說法並不陌生，光芒外野手范姆（Tommy Pham）去年底就曾抱怨球迷進場人數太少，讓過去效力紅雀隊的他很不適應，「在一支能夠贏得90勝的球隊，而且還身處在美聯東區，但卻沒有球迷支持，那問題很大。」無論換球場或換城市，范姆呼籲球隊趕緊動起來改變。

光芒上季場均進場人數1萬4258人，在全大聯盟倒數第2，全聯盟最高的道奇則是4萬7042，差距超過3倍，去年水手隊的場均觀眾數2萬8388則排名第14。

史密斯在2017年就曾從勇士交易到水手，但僅過了77分鐘就又被交易到光芒，如今重回水手，他也不忘開玩笑說：「很高興能夠回來，終於穿上水手隊球衣，希望這次狄波多（Jerry Dipoto，水手總經理）不要再做一樣的事了。」